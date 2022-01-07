07 января 2022

Террористы в Казахстане переоделись в военную форму

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Террористы в Казахстане могут продолжать совершать нападения Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Террористические группировки в ходе беспорядком в Казахстане могут продолжать совершать нападения. По данным источник в правоохранительных органах республики, бандиты используют форму сотрудников силовых органов для маскировки.

«Разрозненные группы преступников могут продолжать совершать нападения. Террористы иногда надевают форму сотрудников правоохранительных органов для маскировки и унижения правоохранителей», — передает РИА «Новости информацию источника.

Отмечается, что террористы использовали военную форму при нападении на СИЗО в Алматинской области. «Казахстанцам и в первую очередь жителям Алма-Аты следует сохранять бдительность», — подытожил он.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на бензин. Режим чрезвычайного положения был введен на всей территории страны. Стало известно как минимум об одном человеке, скончавшемся от протестов. После этого в Алма-Ате сообщили о десятках убитых протестующих. Многие россияне стали заложниками ситуации, оказавшись заблокированными в аэропорту Алма-Аты. Ранее появилась информация, что в Казахстане могут действовать радикальные исламисты. В частности, о присутствии боевиков из Афганистана в стране заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

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Террористические группировки в ходе беспорядком в Казахстане могут продолжать совершать нападения. По данным источник в правоохранительных органах республики, бандиты используют форму сотрудников силовых органов для маскировки. «Разрозненные группы преступников могут продолжать совершать нападения. Террористы иногда надевают форму сотрудников правоохранительных органов для маскировки и унижения правоохранителей», — передает РИА «Новости информацию источника. Отмечается, что террористы использовали военную форму при нападении на СИЗО в Алматинской области. «Казахстанцам и в первую очередь жителям Алма-Аты следует сохранять бдительность», — подытожил он. Массовые протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на бензин. Режим чрезвычайного положения был введен на всей территории страны. Стало известно как минимум об одном человеке, скончавшемся от протестов. После этого в Алма-Ате сообщили о десятках убитых протестующих. Многие россияне стали заложниками ситуации, оказавшись заблокированными в аэропорту Алма-Аты. Ранее появилась информация, что в Казахстане могут действовать радикальные исламисты. В частности, о присутствии боевиков из Афганистана в стране заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
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