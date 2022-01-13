Молодая тюменка сломала челюсть ревнивой незнакомке

Девушку будут судить за причинение вреда здоровью средней тяжести (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Потасовка между двумя незнакомыми жительницами Тюменской области закончилась сломанной челюстью одной из участниц конфликта. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД региона. Причиной ссоры стала ревность: 41-летней женщине не понравилось, что ее муж общается с 23-летней девушкой.

«41-летняя женщина с супругом приехали в гости в село Ярково. Муж пострадавшей вышел в подъезд покурить и долго не возвращался. Выйдя на лестничную клетку, селянка увидела, что супруг разговаривает с какой-то девушкой. Словесная перепалка между дамами вскоре переросла в драку», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Вторая участница потасовки — 23-летняя девушка, ударила оппонентку и сломала ей челюсть. Как пояснила сама обвиняемая, с мужем «соперницы» они пересеклись случайно: девушка возвращалась домой и попросила у него сигарету. Теперь женщине грозит тюремное заключение сроком до трех лет. Возбуждено уголовное дело.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени будут судить многодетную мать. Она поссорилась с соседкой и дважды ударила ее ножом.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам