В Серове образовалась пробка из-за желающих набрать святой воды. «Люди под колеса лезут»

19 января 2022 в 15:02 Размер текста - 17 +

19 января православные отмечают праздник Крещения Господня Фото: Алексей Андронов © URA.RU У церкви Илии Пророка в Серове (Свердловская область) образовалась пробка из-за желающих набрать крещенской воды. Об этом журналисты узнали от очевидцев. «Никакой организации и культуры! Машины брошены прямо на дороге, проехать почти не возможно. Люди под колеса лезут, разве ГИБДД не должна обеспечивать безопасность людей на дороге?» — сообщил подписчик паблика в «Вконтакте» «Serovdetka». В комментариях к посту местные жители обращают внимание на то, что территория рядом с храмом не очень удобная. «Там тротуар очень необходим и реорганизация территории вокруг храма. На отпеваниях такие деньги делают, а усопших грузят на дороге!» — написал Роман Алиулов. «Вчера ходили в церковь вечером, могли бы и почистить дорогу», — согласна с ним Елена Субботина. 19 января православные отмечают праздник Крещения Господня. В этот день православная церковь вспоминает, как Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. В качестве дополнительных после- и внебогослужебных (и вовсе не обязательных) упражнений в православных странах практикуется погружение в воду. Фото: паблик «ВКонтакте» // Это Серов, детка Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

У церкви Илии Пророка в Серове (Свердловская область) образовалась пробка из-за желающих набрать крещенской воды. Об этом журналисты узнали от очевидцев. «Никакой организации и культуры! Машины брошены прямо на дороге, проехать почти не возможно. Люди под колеса лезут, разве ГИБДД не должна обеспечивать безопасность людей на дороге?» — сообщил подписчик паблика в «Вконтакте» «Serovdetka». В комментариях к посту местные жители обращают внимание на то, что территория рядом с храмом не очень удобная. «Там тротуар очень необходим и реорганизация территории вокруг храма. На отпеваниях такие деньги делают, а усопших грузят на дороге!» — написал Роман Алиулов. «Вчера ходили в церковь вечером, могли бы и почистить дорогу», — согласна с ним Елена Субботина. 19 января православные отмечают праздник Крещения Господня. В этот день православная церковь вспоминает, как Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. В качестве дополнительных после- и внебогослужебных (и вовсе не обязательных) упражнений в православных странах практикуется погружение в воду.