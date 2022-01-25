Претендент на пост свердловского губернатора выбыл из гонки

Денису Паслеру прочат уход с поста губернатора Оренбуржья Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Глава Оренбуржья Денис Паслер, о возможной отставке которого вновь стали сообщать СМИ, больше не является претендентом на пост губернатора Свердловской области. Такую оценку в разговоре с URA.RU дали политические эксперты, работавшие с чиновником. Источники агентства ранее называли Паслера одним из потенциальных участников свердловских выборов в сентябре 2022 года.

Неофициальные версии о причине ухода Паслера разнятся. По последним данным собеседников URA.RU, губернатор покидает пост по семейным обстоятельствам — болезнь супруги. Ранее инсайдеры связывали скорую отставку с давлением Следственного комитета.

Президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, руководивший предвыборной кампанией Паслера в 2019-м, в разговоре с URA.RU дал понять, что причина, по его информации, более чем весомая. «Насколько я знаю, обстоятельства отставки Паслера таковы, что он не рассматривается в качестве сменщика [действующего губернатора Евгения] Куйвашева. Но детали раскрыть не могу», — пояснил политтехнолог.

Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков, работавший в «Единой России» в одно время с Паслером, констатировал: возвращение оренбургского губернатора в Свердловскую область маловероятно. «Потенциально отставной губернатор другого региона — он уже не является фактором свердловской политики и вряд ли в нее вернется. Официально его причина ухода из областной власти [в 2016-м] до сих пор не называлась. Человек, который делает публичную карьеру, не будет оставлять какие-то теневые лакуны», — поделился Русаков с URA.RU.

В пресс-службе правительства Оренбургской области оперативно получить ответ URA.RU не удалось. Сам Паслер лишь однажды публично комментировал слухи об отставке: в конце 2021-го он заявил, что «пока не видел документов» о своей отставке.

Впервые информация о возможной отставке Паслера появилась в декабре 2021 года. Тогда говорилось, что он может покинуть пост оренбургского губернатора по личной инициативе. Уже через месяц тема вновь оказалась в повестке: 26 января об этом же сообщили «Ведомости». Источники URA.RU утверждали, что возглавить Оренбуржье может бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов. Однако теперь его кандидатура под вопросом.

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