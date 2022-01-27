Депутат Госдумы: силовики должны разобраться с «минерами» школ

27 января 2022 в 15:44 Размер текста - 17 +

Сергей Миронов считает, что силовики должны взять школы под охрану Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Росгвардия должна остановить телефонный террор в школах, когда поступают сообщения об угрозах минирования. Об этом заявил депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он призвал силовиков охранять школы. «По оценке экспертов, если учебное или дошкольное заведение круглосуточно охраняет полиция или Росгвардия, проникнуть туда злоумышленникам практически невозможно. Исхожу из того, что защита жизни и здоровья детей — прямая обязанность государства, а сотрудники Росгвардии имеют подготовку и полномочия для надежной защиты образовательных учреждений. И как подсказывает жизнь — не только чтобы дать отпор вооруженным преступникам, но и пресечь попытки телефонных террористов добиться своего», — заявил Сергей Миронов, рассказали URA.RU в его пресс-службе. Он привел в пример Красноярский край, в котором 19 января эвакуировали более 34 тысяч учащихся из 257 зданий. Причиной стали сообщения об угрозах взрыва. По его словам, после происшествия образовательные учреждения региона начали охранять силовики. На следующий день школы и детсады продолжили работу в штатном режиме, несмотря на сообщения о минировании, заявил Миронов. В Красноярске 19 января эвакуировали все детские сады, сообщили в городском управлении образования. Причину не сообщили. В Магнитогорске Челябинской области задержали жителей, которые рассылали сообщения о ложных минированиях социальных объектов. Информация об угрозах взрыва также появилась в Нижневартовске, где эвакуировали более десятка школ. В середине января в Следственном комитете сообщили, что проведут проверку из-за ложной информации о минировании школ в регионах, передает РАПСИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Росгвардия должна остановить телефонный террор в школах, когда поступают сообщения об угрозах минирования. Об этом заявил депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он призвал силовиков охранять школы. «По оценке экспертов, если учебное или дошкольное заведение круглосуточно охраняет полиция или Росгвардия, проникнуть туда злоумышленникам практически невозможно. Исхожу из того, что защита жизни и здоровья детей — прямая обязанность государства, а сотрудники Росгвардии имеют подготовку и полномочия для надежной защиты образовательных учреждений. И как подсказывает жизнь — не только чтобы дать отпор вооруженным преступникам, но и пресечь попытки телефонных террористов добиться своего», — заявил Сергей Миронов, рассказали URA.RU в его пресс-службе. Он привел в пример Красноярский край, в котором 19 января эвакуировали более 34 тысяч учащихся из 257 зданий. Причиной стали сообщения об угрозах взрыва. По его словам, после происшествия образовательные учреждения региона начали охранять силовики. На следующий день школы и детсады продолжили работу в штатном режиме, несмотря на сообщения о минировании, заявил Миронов. В Красноярске 19 января эвакуировали все детские сады, сообщили в городском управлении образования. Причину не сообщили. В Магнитогорске Челябинской области задержали жителей, которые рассылали сообщения о ложных минированиях социальных объектов. Информация об угрозах взрыва также появилась в Нижневартовске, где эвакуировали более десятка школ. В середине января в Следственном комитете сообщили, что проведут проверку из-за ложной информации о минировании школ в регионах, передает РАПСИ.