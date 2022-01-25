25 января 2022
24 января 2022

В Нижневартовске «заминировали» более десятка школ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Урок здоровья» в гимназии №2. Екатеринбург, гимназия, урок, школа, школьники, образование, школьное образование, старшеклассники, пенал
Атакам подверглись 11 учебных заведений Фото:

В Нижневартовске начали поступать сообщения о якобы находящихся в зданиях школ взрывных устройствах. На этот раз атакам подверглись 11 учебных заведений. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии.

«По информации аппарата Антитеррористической комиссии города Нижневартовска, сегодня, 26 января, в ряд школ поступили сообщения о возможном минировании. Сотрудниками правоохранительных органов незамедлительно были проведены оперативные мероприятия», — говорит пресс-секретарь.

О каких именно школах идет речь, не сообщается. Известно, что сообщения о минировании поступили на электронные почты образовательных учреждений. В мэрии также сообщили, что обследование части образовательных учреждений завершено и информация о нахождении в зданиях взрывчатки не подтвердилась. В других школах продолжают работать кинологи и экстренные службы. В управлении МВД по ХМАО не ответили на звонок журналиста агентства. В пресс-службу управления ФСБ по Тюменской области также не удалось дозвониться — там не взяли трубку.

Ранее URA.RU сообщало, что после новогодних праздников в Нижневартовске прошла волна сообщений о минировании школ. Школа №15 подвергалась атакам несколько дней подряд.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Нижневартовске начали поступать сообщения о якобы находящихся в зданиях школ взрывных устройствах. На этот раз атакам подверглись 11 учебных заведений. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии. «По информации аппарата Антитеррористической комиссии города Нижневартовска, сегодня, 26 января, в ряд школ поступили сообщения о возможном минировании. Сотрудниками правоохранительных органов незамедлительно были проведены оперативные мероприятия», — говорит пресс-секретарь. О каких именно школах идет речь, не сообщается. Известно, что сообщения о минировании поступили на электронные почты образовательных учреждений. В мэрии также сообщили, что обследование части образовательных учреждений завершено и информация о нахождении в зданиях взрывчатки не подтвердилась. В других школах продолжают работать кинологи и экстренные службы. В управлении МВД по ХМАО не ответили на звонок журналиста агентства. В пресс-службу управления ФСБ по Тюменской области также не удалось дозвониться — там не взяли трубку. Ранее URA.RU сообщало, что после новогодних праздников в Нижневартовске прошла волна сообщений о минировании школ. Школа №15 подвергалась атакам несколько дней подряд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...