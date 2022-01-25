В Нижневартовске «заминировали» более десятка школ

Атакам подверглись 11 учебных заведений Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Нижневартовске начали поступать сообщения о якобы находящихся в зданиях школ взрывных устройствах. На этот раз атакам подверглись 11 учебных заведений. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии.

«По информации аппарата Антитеррористической комиссии города Нижневартовска, сегодня, 26 января, в ряд школ поступили сообщения о возможном минировании. Сотрудниками правоохранительных органов незамедлительно были проведены оперативные мероприятия», — говорит пресс-секретарь.

О каких именно школах идет речь, не сообщается. Известно, что сообщения о минировании поступили на электронные почты образовательных учреждений. В мэрии также сообщили, что обследование части образовательных учреждений завершено и информация о нахождении в зданиях взрывчатки не подтвердилась. В других школах продолжают работать кинологи и экстренные службы. В управлении МВД по ХМАО не ответили на звонок журналиста агентства. В пресс-службу управления ФСБ по Тюменской области также не удалось дозвониться — там не взяли трубку.

Ранее URA.RU сообщало, что после новогодних праздников в Нижневартовске прошла волна сообщений о минировании школ. Школа №15 подвергалась атакам несколько дней подряд.

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