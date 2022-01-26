26 января 2022

Источник: куда этапируют бывшего вице-премьера Пермского края

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Открытое заседание правительства. Пермь, лопаева елена
Елена Лопаева не стала общаться со следствием Фото:

Обвиняемую в мошенничестве бывшую вице-премьера правительства Пермского края Елену Лопаеву для проведения дальнейших следственных действий могут вернуть в Пермь. Об этом сообщает источник URA.RU, близкий к правоохранительным органам.

«На 90% уверен, что возможно этапирование Лопаевой в Пермь. Приставят к следственной группе одного следователя из Нижнего Новгорода, и этого будет достаточно. Все равно все материалы изначально собирали в Перми», — рассказывает собеседник. URA.RU направило запрос в пресс-службу СК РФ. На момент публикации ответ не был получен.

Сама Елена Лопаева, по данным «Коммерсант-Прикамье», отказалась давать следователям показания, сославшись на свое право не свидетельствовать против себя. Свою вину она не признает. Об этом Лопаева заявила в ходе заседания Нижегородского районного суда об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Следователи заподозрили ее в том, что, используя связи, Лопаева могла бы уйти от уголовного преследования. Елену Лопаеву задержали 24 января за неявку в центральный аппарат СКР. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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Обвиняемую в мошенничестве бывшую вице-премьера правительства Пермского края Елену Лопаеву для проведения дальнейших следственных действий могут вернуть в Пермь. Об этом сообщает источник URA.RU, близкий к правоохранительным органам. «На 90% уверен, что возможно этапирование Лопаевой в Пермь. Приставят к следственной группе одного следователя из Нижнего Новгорода, и этого будет достаточно. Все равно все материалы изначально собирали в Перми», — рассказывает собеседник. URA.RU направило запрос в пресс-службу СК РФ. На момент публикации ответ не был получен. Сама Елена Лопаева, по данным «Коммерсант-Прикамье», отказалась давать следователям показания, сославшись на свое право не свидетельствовать против себя. Свою вину она не признает. Об этом Лопаева заявила в ходе заседания Нижегородского районного суда об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Следователи заподозрили ее в том, что, используя связи, Лопаева могла бы уйти от уголовного преследования. Елену Лопаеву задержали 24 января за неявку в центральный аппарат СКР. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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