В учреждении властей ХМАО прошли обыски из-за премий начальства

В «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры» нагрянули силовики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Оперативники ОБЭП произвели обыск и выемку финансовых документов в «Центре спортивной подготовки сборных команд Югры». Поводом для этого стали жалобы работников на размер премий, которые получили руководители учреждения к Новому году. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.

«Работники ЦСП был крайне недовольны тем, как прошло распределение премий в учреждений по итогам года. Некоторые спортсмены получили по 50 тысяч рублей. А топ-менеджмент учреждения получил по 300 тысяч рублей и больше. Кто-то пожаловался в полицию, силовикам стало интересно. В результате сегодня прошли обыски и выемка документов», — сообщил инсайдер.

Другой собеседник URA.RU в правоохранительных органах подтвердил факт проведения оперативных мероприятий в учреждении, но по его информации они связаны с расследованием уголовного дела руководителя нескольких НКО Владислава Чернова. «Уголовное дело расследуется уже почти два года. Там речь идет об отмывании бюджетных средств в различных учреждениях подведомственным окружным властям», — считает источник. В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. И.о. директора «Центра спортивной подготовки сборных команд Югры» Александр Вдовиченко не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2021 году директор «Центра спортивной подготовки сборных команд Югры» Сергей Третяк ушел со своего поста на фоне ряда скандалов. Они были связаны с претензиями к организации летних сборов для спортсменов, а также махинациями с оформлением командировочных расходов.

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