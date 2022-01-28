На окраине Екатеринбурга жители задыхаются от запаха гари

Жители Вторчермета сообщили о едком запахе гари, который, якобы, идет со стороны 32-го военного городка. По словам жителей района, запах проникает в квартиры через окна.
«С 28.01.22 на 29.01.22 в районе Вторчермета и 32 военного городка едкий запах гари. Уже через окна в квартиры поступает дым и запах. Дышать нечем. К сожалению, запах бывает довольно часто, и всегда начинается с позднего вечера. И аж в носу стоит потом эта гарь. Окно проветрить не открыть», — сообщил URA.RU один из жителей.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу областного ГУ МЧС. В ведомстве ответили, что им об этом ничего не известно.
Жители Вторчермета сообщили о едком запахе гари, который, якобы, идет со стороны 32-го военного городка. По словам жителей района, запах проникает в квартиры через окна. «С 28.01.22 на 29.01.22 в районе Вторчермета и 32 военного городка едкий запах гари. Уже через окна в квартиры поступает дым и запах. Дышать нечем. К сожалению, запах бывает довольно часто, и всегда начинается с позднего вечера. И аж в носу стоит потом эта гарь. Окно проветрить не открыть», — сообщил URA.RU один из жителей. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу областного ГУ МЧС. В ведомстве ответили, что им об этом ничего не известно.