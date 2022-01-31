МВД раскритиковало российские процессоры

В МВД сообщили, что процессоры тормозят цифровизацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководство МВД раскритиковало работу серверов на российских процессорах «Эльбрус» компании МЦСТ. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник в правительстве.

«По итогам 2021 года руководство МВД осталось недовольным низкими темпами модернизации собственной IT-инфраструктуры. Причиной этому послужили сложности при запуске и эксплуатации российской вычислительной техники», — передает « Коммерсант » со ссылкой на источник в правительстве РФ.

Эти проблемы тормозят цифровизацию ведомства, считают в МВД. Серверы на процессоре «Эльбрус 8С» не поддерживают загрузку операционной системы с носителей информации, из-за этого не удается обеспечить достаточный уровень отказоустойчивости программно-аппаратных комплексов, сообщает издание со ссылкой на письмо замглавы МВД Виталия Шулики. Он предложил провести тестирование производительности процессоров при работе с российским системным софтом. Представитель МЦСТ Константин Трушкин отметил, что им сообщили о проблемах и компания занимается устранением недочетов, передает «Национальная служба новостей».

Власти в последние годы финансируют производителей российских процессоров. В конце 2021 года «Байкал Электроникс» просубсидировали на 10 млрд рублей для разработки и выпуска новых линеек процессоров Baikal, сообщает «Ридус». АО «НТЦ» «Модуль»» просило 7,6 млрд рублей на создание суперкомпьютера на основе архитектуры NeuroMatrix. Минпромторг выделил МЦСТ 7,1 млрд рублей на разработку процессора «Эльбрус 32С» оборонного назначения.

Ранее в Минцифры РФ предложили производителям электроники Lenovo сделать партию ноутбуков на основе российских процессоров. Для эксперимента собираются изготовить 50 тыс устройств Lenovo, HP и Acer до конца года. Технику будут создавать для госсектора и силовых структур. Источники «Коммерсанта» рассказали, что имеются ввиду разработки «Байкал Электроникс».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам