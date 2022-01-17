Минцифры с HP и Acer создадут ноутбуки на российских процессорах

18 января 2022 в 06:47 Размер текста - 17 +

Lenovo, HP и Acer создадут 50 тысяч ноутбуков на российских процессорах, рассказал Эльдар Муртазин Фото: Анна Майорова © URA.RU Российское правительство предложило производителям электроники Lenovo, HP и Acer создать партию ноутбуков на отечественных процессорах. Об этом говорится в протоколе Минцифры РФ. Из протокола заседания Минцифры РФ с зарубежными производителями электроники следует, что чиновники обсуждают с представителями Lenovo, HP и Acer выпуск партии ноутбуков, работающих на процессорах российских разработчиков, сообщает « Коммерсант ». По словам источников газеты, речь идет о разработках «Байкал Электроникс». В рамках эксперимента планируется производство партии в 50 тысяч локализованных устройств Lenovo, HP и Acer до конца года, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Ноутбуки будут создаваться для государственного сектора и силовых структур, добавил он. В Минцифры сообщили, что производство запланировано на 2023 год. «Зарубежное оборудование должно быть полностью совместимо с отечественной микроэлектроникой», — добавили в министерстве. В «Байкал Электроникс» допустили свое участие в этом эксперименте. Ранее сообщалось, что Минпромторг планирует обязать госзаказчиков покупать электронику от российского производителя. Американские чиновники рассказали газете The New York Times, что США собирается ввести санкции, запрещающие ввоз в Россию всей американской электроники. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российское правительство предложило производителям электроники Lenovo, HP и Acer создать партию ноутбуков на отечественных процессорах. Об этом говорится в протоколе Минцифры РФ. Из протокола заседания Минцифры РФ с зарубежными производителями электроники следует, что чиновники обсуждают с представителями Lenovo, HP и Acer выпуск партии ноутбуков, работающих на процессорах российских разработчиков, сообщает «Коммерсант». По словам источников газеты, речь идет о разработках «Байкал Электроникс». В рамках эксперимента планируется производство партии в 50 тысяч локализованных устройств Lenovo, HP и Acer до конца года, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Ноутбуки будут создаваться для государственного сектора и силовых структур, добавил он. В Минцифры сообщили, что производство запланировано на 2023 год. «Зарубежное оборудование должно быть полностью совместимо с отечественной микроэлектроникой», — добавили в министерстве. В «Байкал Электроникс» допустили свое участие в этом эксперименте. Ранее сообщалось, что Минпромторг планирует обязать госзаказчиков покупать электронику от российского производителя. Американские чиновники рассказали газете The New York Times, что США собирается ввести санкции, запрещающие ввоз в Россию всей американской электроники.