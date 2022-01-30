Соратники спикера думы Екатеринбурга помешали ему усилить друга

Спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин реанимировал идею с перераспределением полномочий между депутатскими комиссиями. По данным URA.RU, 28 декабря в узком кругу (не более десяти человек) он обсудил возможное расширение полномочий комиссии по соцзащите и здравоохранению, которую возглавляет его соратник Константин Киселев («Яблоко»). Но реформу отложили, так как часть других депутатов, близких к Володину, высказалась против.
«Звучала идея передать в ведение комиссии Киселева образование (от комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике, которую возглавляет Любовь Боркова, — прим. URA.RU) и культуру (от комиссии по МСУ, культурной и информационной политике и связям с общественностью, которую возглавляет лидер думской фракции „Единой России“ Ира Овчинникова, — прим. URA.RU). Поскольку у некоторых были возражения, рассмотрение вопроса перенесли на неопределенный срок», — поделился собеседник в муниципальной власти, не уточнив фамилии противников нововведений.
Другой источник поделился, что сам Киселев на встрече якобы говорил, что ему не принципиально возглавить обновленную комиссию. В разговоре с корреспондентом депутат не подтвердил, что эта тема вообще обсуждалась. Дозвониться до Володина к моменту публикации не удалось.
Как писало URA.RU, в прошлом году в команде Володина рассматривали более радикальные сценарии изменений в комиссиях. В частности, обсуждался вариант с переформатированием комиссий по городскому хозяйству, которую возглавляет оппонент Володина Александр Колесников («Справедливая Россия»), и экономике (Григорий Вихарев, ЛДПР). Но к концу 2021-го от этого отказались, перестав видеть в перестановках какой-либо смысл и опасаясь эскалации внутренних конфликтов.
Спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин реанимировал идею с перераспределением полномочий между депутатскими комиссиями. По данным URA.RU, 28 декабря в узком кругу (не более десяти человек) он обсудил возможное расширение полномочий комиссии по соцзащите и здравоохранению, которую возглавляет его соратник Константин Киселев («Яблоко»). Но реформу отложили, так как часть других депутатов, близких к Володину, высказалась против. «Звучала идея передать в ведение комиссии Киселева образование (от комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике, которую возглавляет Любовь Боркова, — прим. URA.RU) и культуру (от комиссии по МСУ, культурной и информационной политике и связям с общественностью, которую возглавляет лидер думской фракции „Единой России“ Ира Овчинникова, — прим. URA.RU). Поскольку у некоторых были возражения, рассмотрение вопроса перенесли на неопределенный срок», — поделился собеседник в муниципальной власти, не уточнив фамилии противников нововведений. Другой источник поделился, что сам Киселев на встрече якобы говорил, что ему не принципиально возглавить обновленную комиссию. В разговоре с корреспондентом депутат не подтвердил, что эта тема вообще обсуждалась. Дозвониться до Володина к моменту публикации не удалось. Как писало URA.RU, в прошлом году в команде Володина рассматривали более радикальные сценарии изменений в комиссиях. В частности, обсуждался вариант с переформатированием комиссий по городскому хозяйству, которую возглавляет оппонент Володина Александр Колесников («Справедливая Россия»), и экономике (Григорий Вихарев, ЛДПР). Но к концу 2021-го от этого отказались, перестав видеть в перестановках какой-либо смысл и опасаясь эскалации внутренних конфликтов.