Соратники спикера думы Екатеринбурга помешали ему усилить друга

31 января 2022 в 13:47 Размер текста - 17 +

В конце 2021-го считалось, что Игорь Володин отказался от перенарезки полномочий между комиссиями Фото: Анна Майорова © URA.RU Спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин реанимировал идею с перераспределением полномочий между депутатскими комиссиями. По данным URA.RU, 28 декабря в узком кругу (не более десяти человек) он обсудил возможное расширение полномочий комиссии по соцзащите и здравоохранению, которую возглавляет его соратник Константин Киселев («Яблоко»). Но реформу отложили, так как часть других депутатов, близких к Володину, высказалась против. «Звучала идея передать в ведение комиссии Киселева образование (от комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике, которую возглавляет Любовь Боркова, — прим. URA.RU) и культуру (от комиссии по МСУ, культурной и информационной политике и связям с общественностью, которую возглавляет лидер думской фракции „Единой России“ Ира Овчинникова, — прим. URA.RU). Поскольку у некоторых были возражения, рассмотрение вопроса перенесли на неопределенный срок», — поделился собеседник в муниципальной власти, не уточнив фамилии противников нововведений. Другой источник поделился, что сам Киселев на встрече якобы говорил, что ему не принципиально возглавить обновленную комиссию. В разговоре с корреспондентом депутат не подтвердил, что эта тема вообще обсуждалась. Дозвониться до Володина к моменту публикации не удалось. Как писало URA.RU, в прошлом году в команде Володина рассматривали более радикальные сценарии изменений в комиссиях. В частности, обсуждался вариант с переформатированием комиссий по городскому хозяйству, которую возглавляет оппонент Володина Александр Колесников («Справедливая Россия»), и экономике (Григорий Вихарев, ЛДПР). Но к концу 2021-го от этого отказались, перестав видеть в перестановках какой-либо смысл и опасаясь эскалации внутренних конфликтов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин реанимировал идею с перераспределением полномочий между депутатскими комиссиями. По данным URA.RU, 28 декабря в узком кругу (не более десяти человек) он обсудил возможное расширение полномочий комиссии по соцзащите и здравоохранению, которую возглавляет его соратник Константин Киселев («Яблоко»). Но реформу отложили, так как часть других депутатов, близких к Володину, высказалась против. «Звучала идея передать в ведение комиссии Киселева образование (от комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике, которую возглавляет Любовь Боркова, — прим. URA.RU) и культуру (от комиссии по МСУ, культурной и информационной политике и связям с общественностью, которую возглавляет лидер думской фракции „Единой России“ Ира Овчинникова, — прим. URA.RU). Поскольку у некоторых были возражения, рассмотрение вопроса перенесли на неопределенный срок», — поделился собеседник в муниципальной власти, не уточнив фамилии противников нововведений. Другой источник поделился, что сам Киселев на встрече якобы говорил, что ему не принципиально возглавить обновленную комиссию. В разговоре с корреспондентом депутат не подтвердил, что эта тема вообще обсуждалась. Дозвониться до Володина к моменту публикации не удалось. Как писало URA.RU, в прошлом году в команде Володина рассматривали более радикальные сценарии изменений в комиссиях. В частности, обсуждался вариант с переформатированием комиссий по городскому хозяйству, которую возглавляет оппонент Володина Александр Колесников («Справедливая Россия»), и экономике (Григорий Вихарев, ЛДПР). Но к концу 2021-го от этого отказались, перестав видеть в перестановках какой-либо смысл и опасаясь эскалации внутренних конфликтов.