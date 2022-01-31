31 января 2022
30 января 2022
28 января 2022

В ХМАО жители прогуливают работу из-за очередей в больницах

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО из-за многочасовых очередей жители не успевают открыть больничный лист (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В социальных сетях жители ХМАО жалуются на то, что вынуждены пропускать работу, пытаясь попасть на прием к врачу и открыть больничный лист. Этому, по мнению жителей, мешают многочасовые очереди в больницах.

«Муж в обед поехал в фильтр-бокс, просидел ровно до закрытия, на прием не попал из-за огромного количества человек. Утром я вызывала врача на дом. Сказали ожидать до 20:00, врач так и не приехал. Как следствие — больничный не открыт, на работе поставят „прогул“ и будут проблемы», — написала Полина Кувшинова в паблике «Послушайте, доктор. ХМАО» в социальной сети «ВКонтакте».

Другой пользователь рассказал об аналогичной проблеме. Женщина не смогла попасть на прием к врачу из-за очереди и не успела открыть больничный лист. «Принимает один кабинет в поликлинике. Простояла в очереди три часа. На работе меня не было весь день, больничный не открыли. Получается я прогуляла один день рабочий», — написала Алена Артамонова.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО число заболевших коронавирусом за неделю выросло в 2,4 раза. Тогда глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский отметил, что максимальный рост нагрузки приходится на поликлиники, неотложные бригады, амбулаторные COVID-центры.

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В социальных сетях жители ХМАО жалуются на то, что вынуждены пропускать работу, пытаясь попасть на прием к врачу и открыть больничный лист. Этому, по мнению жителей, мешают многочасовые очереди в больницах. «Муж в обед поехал в фильтр-бокс, просидел ровно до закрытия, на прием не попал из-за огромного количества человек. Утром я вызывала врача на дом. Сказали ожидать до 20:00, врач так и не приехал. Как следствие — больничный не открыт, на работе поставят „прогул“ и будут проблемы», — написала Полина Кувшинова в паблике «Послушайте, доктор. ХМАО» в социальной сети «ВКонтакте». Другой пользователь рассказал об аналогичной проблеме. Женщина не смогла попасть на прием к врачу из-за очереди и не успела открыть больничный лист. «Принимает один кабинет в поликлинике. Простояла в очереди три часа. На работе меня не было весь день, больничный не открыли. Получается я прогуляла один день рабочий», — написала Алена Артамонова. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО число заболевших коронавирусом за неделю выросло в 2,4 раза. Тогда глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский отметил, что максимальный рост нагрузки приходится на поликлиники, неотложные бригады, амбулаторные COVID-центры.
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