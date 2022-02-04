Посол РФ в Лондоне: британский бизнес боится санкций

Британские бизнесмены не хотят ужесточения санкций в отношении России, заявил Андрей Келин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

России есть чем ответить в случае введения новых санкций Великобританией. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. По его словам, у ряда крупных британских банков и финансовых организаций есть интересы в России.

«Если санкции действительно пойдут против крупных российских руководителей банков и других предприятий, я уверен, что у нас есть чем ответить. [В России] есть интересы крупных банков и целого ряда подразделений финансовых организаций Великобритании. Я недавно встречался с британскими бизнесменами, они бы этого очень и очень не хотели», — цитирует Андрея Келина РИА «Новости».

Посол РФ отметил, что за последние два года товарооборот России и Великобритании вырос на пять миллиардов долларов. В 2021 году он составил 27 миллиардов долларов, а накопленные инвестиции — 30 миллиардов долларов.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Соединенное Королевство подготовило «самый жесткий санкционный режим» в отношении России, передает RT. До этого глава дипломатического ведомства сообщила, что не исключает конфискации собственности «российских олигархов» в Лондоне. На это шаг Великобритания может пойти в том случае, если обострится ситуация вокруг Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это неприкрытой атакой на бизнес.

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