ЕР назначила ответственных за выполнение поручений Путина

В народную программу ЕР внесли предложения по инициативе Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Единая Россия» назначила 14 кураторов, ответственных за выполнение пунктов народной программы, с которыми партия шла на выборы в Госдуму 2021 года. Инициативы были внесены в программу по поручению президента РФ Владимира Путина.

«Все депутаты могут быть закреплены и нести персональную ответственность за реализацию конкретных пунктов программы. Координировать их работу будут ответственные по 14 направлениям, которых утвердили на заседании программной комиссии», — сообщается на сайте пресс-службы «Единой России» со ссылкой на слова секретаря генсовета партии Андрея Турчака.

Заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев стал координатором направления «Хорошая работа — достаток в доме»;

Первый зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Ольга Забралова — «Крепкая семья»;

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов — «Здоровье человека»;

Председатель комитета Совфеда по соцполитике Инна Святенко — «Забота о каждом нуждающемся»;

Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова — «Современное образование и передовая наука»;

Председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов — «Удобная и комфортная жизнь»;

Председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин — «Экология для жизни»;

Зампредседатель Совфеда Николай Журавлев — «Экономика развития»;

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров — «Государство для человека»;

Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина — «Развитие села»;

Председатель комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов — «Развитие регионов и транспортной инфраструктуры страны»;

Председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова — «Культура, история, традиции»;

Первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Артем Бичаев — «Гражданская солидарность и молодежная политика»;

Заместителя председателя Совфеда Константин Косачев — «Внешняя и оборонная политика»;

Как сообщили в партии, ряд инициатив народной программы уже были реализованы. Главным же условием выполнения стало принятие федерального бюджета на 2022 год. В числе реализованных идей оказались следующие:

Председатель партии, глава Программной комиссии Дмитрий Медведев рассказал, что уже реализовали положения, направленные на социальную поддержку граждан. Отменена уплата налога на доходы от продажи квартиры для семей с детьми. Также установлен законодательный запрет на списание соцвыплат за долги по банковским кредитам или по решению суда;

Дмитрий Хубезов сообщил, что удалось закончить строительство 346 объектов в 44 регионах. В учреждения здравоохранения доставили более 21,5 тысяч единиц оборудования, закупили семь тысяч автомобилей;

По направлению «Крепкая семья» идет работа по расширению сферы использования маткапитала. Уже поддержали инициативу по использованию выплаты на оплату детских садов, которые открыли индивидуальные предприниматели.