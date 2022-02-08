08 февраля 2022

Присяжные оправдали вора в законе Сутулого, ему грозило 15 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Судебное заседание. Курган, уголовное дело, прокурор, судебное заседание, суд
Сторона защиты усомнилась в достоверности представленных доказательств вины Йоулло Фото:

Выходец из Ингушетии Дулат Йоулло, ранее известный как «вор в законе» Ахмед Сутулый, оправдан судом присяжных и официально считается «просто гражданином России». В противном случае ему грозило наказание по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), которое составляет до 15 лет лишения свободы.

«Главным аргументом полиции, пытавшейся привлечь к ответственности за „занятие высшего положения в преступной иерархии“ выходца из Ингушетии Дулата Йоулло, было аудиопослание, приписываемое российскому вору в законе номер один Захарию Калашову (Шакро Молодой). В нем тот якобы приказывал подчиненным считать господина Йоулло равным себе. Однако присяжные Мособлсуда усомнились в подлинности вещдока и вынесли оправдательный вердикт», — сообщает «Коммерсантъ».

Ранее сообщалось, что в Испании судили негласного лидера «воров в законе» Шакро Молодого. Его обвиняли в подкупе судьи, однако суд Мадрида закрыл дело за недостатком улик.

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Выходец из Ингушетии Дулат Йоулло, ранее известный как «вор в законе» Ахмед Сутулый, оправдан судом присяжных и официально считается «просто гражданином России». В противном случае ему грозило наказание по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), которое составляет до 15 лет лишения свободы. «Главным аргументом полиции, пытавшейся привлечь к ответственности за „занятие высшего положения в преступной иерархии“ выходца из Ингушетии Дулата Йоулло, было аудиопослание, приписываемое российскому вору в законе номер один Захарию Калашову (Шакро Молодой). В нем тот якобы приказывал подчиненным считать господина Йоулло равным себе. Однако присяжные Мособлсуда усомнились в подлинности вещдока и вынесли оправдательный вердикт», — сообщает «Коммерсантъ». Ранее сообщалось, что в Испании судили негласного лидера «воров в законе» Шакро Молодого. Его обвиняли в подкупе судьи, однако суд Мадрида закрыл дело за недостатком улик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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