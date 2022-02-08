Присяжные оправдали вора в законе Сутулого, ему грозило 15 лет

09 февраля 2022 в 05:18 Размер текста - 17 +

Сторона защиты усомнилась в достоверности представленных доказательств вины Йоулло Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Выходец из Ингушетии Дулат Йоулло, ранее известный как «вор в законе» Ахмед Сутулый, оправдан судом присяжных и официально считается «просто гражданином России». В противном случае ему грозило наказание по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), которое составляет до 15 лет лишения свободы. «Главным аргументом полиции, пытавшейся привлечь к ответственности за „занятие высшего положения в преступной иерархии“ выходца из Ингушетии Дулата Йоулло, было аудиопослание, приписываемое российскому вору в законе номер один Захарию Калашову (Шакро Молодой). В нем тот якобы приказывал подчиненным считать господина Йоулло равным себе. Однако присяжные Мособлсуда усомнились в подлинности вещдока и вынесли оправдательный вердикт», — сообщает « Коммерсантъ ». Ранее сообщалось, что в Испании судили негласного лидера «воров в законе» Шакро Молодого. Его обвиняли в подкупе судьи, однако суд Мадрида закрыл дело за недостатком улик. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Выходец из Ингушетии Дулат Йоулло, ранее известный как «вор в законе» Ахмед Сутулый, оправдан судом присяжных и официально считается «просто гражданином России». В противном случае ему грозило наказание по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), которое составляет до 15 лет лишения свободы. «Главным аргументом полиции, пытавшейся привлечь к ответственности за „занятие высшего положения в преступной иерархии“ выходца из Ингушетии Дулата Йоулло, было аудиопослание, приписываемое российскому вору в законе номер один Захарию Калашову (Шакро Молодой). В нем тот якобы приказывал подчиненным считать господина Йоулло равным себе. Однако присяжные Мособлсуда усомнились в подлинности вещдока и вынесли оправдательный вердикт», — сообщает «Коммерсантъ». Ранее сообщалось, что в Испании судили негласного лидера «воров в законе» Шакро Молодого. Его обвиняли в подкупе судьи, однако суд Мадрида закрыл дело за недостатком улик.