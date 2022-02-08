Суд Испании не доказал вину Шакро Молодого в подкупе судьи

Суд Испании закрыл дело о подкупе судьи негласным российским главой «воров в законе» Захарием Калашовым (Шакро Молодой) за неимением улик. Об этом сообщает газета La Razon.
«Не было представлено доказательств, которые позволили бы исследовать факты (подкупа судьи — прим. URA.RU)», — передает La Razon информацию от источников в суде. Шакро Молодой обвинялся в даче взятки судье с целью снижения срока наказания.
Сведения о предполагаемом подкупе начали появляться в СМИ еще в октябре 2021 года. Следственный суд №1 Барселоны нашел упоминание Шакро Молодого в переписке по другому уголовному делу, в ней содержалась информация о том, что глава «воров в законе» подкупил судью через своего адвоката. Материалы дела были переданы в суд Мадрида, где спустя пять дней дело закрыли.
Суд Испании закрыл дело о подкупе судьи негласным российским главой «воров в законе» Захарием Калашовым (Шакро Молодой) за неимением улик. Об этом сообщает газета La Razon. «Не было представлено доказательств, которые позволили бы исследовать факты (подкупа судьи — прим. URA.RU)», — передает La Razon информацию от источников в суде. Шакро Молодой обвинялся в даче взятки судье с целью снижения срока наказания. Сведения о предполагаемом подкупе начали появляться в СМИ еще в октябре 2021 года. Следственный суд №1 Барселоны нашел упоминание Шакро Молодого в переписке по другому уголовному делу, в ней содержалась информация о том, что глава «воров в законе» подкупил судью через своего адвоката. Материалы дела были переданы в суд Мадрида, где спустя пять дней дело закрыли.