08 февраля 2022

Суд Испании не доказал вину Шакро Молодого в подкупе судьи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему судебное заседание. Курган , оглашение приговора, арест, судебное заседание, судья, суд, судебное дело
Дело закрыли из-за недостатка доказательств Фото:

Суд Испании закрыл дело о подкупе судьи негласным российским главой «воров в законе» Захарием Калашовым (Шакро Молодой) за неимением улик. Об этом сообщает газета La Razon.

«Не было представлено доказательств, которые позволили бы исследовать факты (подкупа судьи — прим. URA.RU)», — передает La Razon информацию от источников в суде. Шакро Молодой обвинялся в даче взятки судье с целью снижения срока наказания.

Сведения о предполагаемом подкупе начали появляться в СМИ еще в октябре 2021 года. Следственный суд №1 Барселоны нашел упоминание Шакро Молодого в переписке по другому уголовному делу, в ней содержалась информация о том, что глава «воров в законе» подкупил судью через своего адвоката. Материалы дела были переданы в суд Мадрида, где спустя пять дней дело закрыли.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Суд Испании закрыл дело о подкупе судьи негласным российским главой «воров в законе» Захарием Калашовым (Шакро Молодой) за неимением улик. Об этом сообщает газета La Razon. «Не было представлено доказательств, которые позволили бы исследовать факты (подкупа судьи — прим. URA.RU)», — передает La Razon информацию от источников в суде. Шакро Молодой обвинялся в даче взятки судье с целью снижения срока наказания. Сведения о предполагаемом подкупе начали появляться в СМИ еще в октябре 2021 года. Следственный суд №1 Барселоны нашел упоминание Шакро Молодого в переписке по другому уголовному делу, в ней содержалась информация о том, что глава «воров в законе» подкупил судью через своего адвоката. Материалы дела были переданы в суд Мадрида, где спустя пять дней дело закрыли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...