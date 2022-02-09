Тысячи американцев в TikTok призывают к войне с Россией

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Российские подростки обвинили американцев в разжигании ненависти к РФ Фото:

Американские пользователи в TikTok запустили тренд по разжиганию ненависти к России и ее гражданам. Подростки из США шутят про то, что с помощью случайных вещей решат военный конфликт между Россией и Украиной.

«Дай мне молока, пачку чипсов из манго, автомат, и я получу Россию до обеда», — подписал свое видео один из американских подростков. Его примеру последовали тысячи других американцев. Одни активно снимают ролики, другие поддерживают их в комментариях.

Российские подростки сначала в комментариях к подобным видео начали заступаться за страну и президента, а затем стали снимать ответные ролики. Многие пользователи отмечают, что в школах РФ детей учат разбирать и собирать автомат Калашникова, в то время как американские дети даже не могут показать Украину и РФ на карте мира. Всего по этому тренду появилось более 14 тысяч видео.

Российские подростки отмечают, что в случаях агрессии со стороны США становятся патриотами

Некоторые заступаются за Владимира Путина и призывают уважительно относиться к его имени
А кто-то даже вспомнил знаменитую фразу президента России
Подростки предлагают американским пользователям посмотреть на России на карте мира…
…и шутят по поводу познаний граждан США в географии
А некоторые подметили, что со школы умеют разбирать автоматы и стрелять из них

Ранее сообщалось, что американская газета The New York Times опубликовала статью о планах России по вторжению на Украину. Высокопоставленные чиновники США заявили, что Россия обвинит Украину в геноциде русскоязычного населения и нападет на нее.

Также помощник министра обороны по связям с общественностью Джон Кирби заявлял, что уверен в том, что Россия готовит военное вторжение на территорию Украины. Генсек НАТО Йенс Столтенберг предположил, что Россия нападет на Украину во время совместных военных учений с Белоруссией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Россия не планирует военных действий в адрес Украины.

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Американские пользователи в TikTok запустили тренд по разжиганию ненависти к России и ее гражданам. Подростки из США шутят про то, что с помощью случайных вещей решат военный конфликт между Россией и Украиной. «Дай мне молока, пачку чипсов из манго, автомат, и я получу Россию до обеда», — подписал свое видео один из американских подростков. Его примеру последовали тысячи других американцев. Одни активно снимают ролики, другие поддерживают их в комментариях. Российские подростки сначала в комментариях к подобным видео начали заступаться за страну и президента, а затем стали снимать ответные ролики. Многие пользователи отмечают, что в школах РФ детей учат разбирать и собирать автомат Калашникова, в то время как американские дети даже не могут показать Украину и РФ на карте мира. Всего по этому тренду появилось более 14 тысяч видео. Ранее сообщалось, что американская газета The New York Times опубликовала статью о планах России по вторжению на Украину. Высокопоставленные чиновники США заявили, что Россия обвинит Украину в геноциде русскоязычного населения и нападет на нее. Также помощник министра обороны по связям с общественностью Джон Кирби заявлял, что уверен в том, что Россия готовит военное вторжение на территорию Украины. Генсек НАТО Йенс Столтенберг предположил, что Россия нападет на Украину во время совместных военных учений с Белоруссией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Россия не планирует военных действий в адрес Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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