В городе рядом с уральской «Припятью» раскрыли уровень смертности

В январе в Кизеле умерли 34 человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Кизел Пермского края смертность в январе в 3,4 раза превысила рождаемость. Статистическую информацию представил на свое странице в соцсети «ВКонтакте» городской ЗАГС.

«Информация о регистрации актов гражданского состояния отделом ЗАГС администрации города Кизела в январе 2022 года: записей о рождении — 10, записей актов о смерти — 34», — сообщает ЗАГС. Также в городе количество разводов в январе превысило количество зарегистрированных браков (семь против четырех).

Об ухудшении демографической ситуации в Пермском крае ранее сообщил Пермьстат. По данным статведомства, по итогам трех кварталов 2021 года в регионе наблюдается снижение числа родившихся по сравнению с предыдущим периодом 2020 года. В то же время смертность в крае выросла почти на 14%.

Кизел относится к числу депрессивных территорий в Пермском крае. Закрытие шахт бывшего Кизеловского угольного бассейна привело к росту безработицы, социальным и экологическим проблемам, которые власти не могут решить годами. В результате оттока населения бывшие шахтерские поселки и города превратились в уральскую «Припять».