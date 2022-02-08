08 февраля 2022
07 февраля 2022

В городе рядом с уральской «Припятью» раскрыли уровень смертности

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны погибшего полицейского Михалева Дениса в поселке Мишкино. Курган, венок, похороны, полиция
В январе в Кизеле умерли 34 человека Фото:

В городе Кизел Пермского края смертность в январе в 3,4 раза превысила рождаемость. Статистическую информацию представил на свое странице в соцсети «ВКонтакте» городской ЗАГС.

«Информация о регистрации актов гражданского состояния отделом ЗАГС администрации города Кизела в январе 2022 года: записей о рождении — 10, записей актов о смерти — 34», — сообщает ЗАГС. Также в городе количество разводов в январе превысило количество зарегистрированных браков (семь против четырех).

Об ухудшении демографической ситуации в Пермском крае ранее сообщил Пермьстат. По данным статведомства, по итогам трех кварталов 2021 года в регионе наблюдается снижение числа родившихся по сравнению с предыдущим периодом 2020 года. В то же время смертность в крае выросла почти на 14%.

Кизел относится к числу депрессивных территорий в Пермском крае. Закрытие шахт бывшего Кизеловского угольного бассейна привело к росту безработицы, социальным и экологическим проблемам, которые власти не могут решить годами. В результате оттока населения бывшие шахтерские поселки и города превратились в уральскую «Припять».

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В городе Кизел Пермского края смертность в январе в 3,4 раза превысила рождаемость. Статистическую информацию представил на свое странице в соцсети «ВКонтакте» городской ЗАГС. «Информация о регистрации актов гражданского состояния отделом ЗАГС администрации города Кизела в январе 2022 года: записей о рождении — 10, записей актов о смерти — 34», — сообщает ЗАГС. Также в городе количество разводов в январе превысило количество зарегистрированных браков (семь против четырех). Об ухудшении демографической ситуации в Пермском крае ранее сообщил Пермьстат. По данным статведомства, по итогам трех кварталов 2021 года в регионе наблюдается снижение числа родившихся по сравнению с предыдущим периодом 2020 года. В то же время смертность в крае выросла почти на 14%. Кизел относится к числу депрессивных территорий в Пермском крае. Закрытие шахт бывшего Кизеловского угольного бассейна привело к росту безработицы, социальным и экологическим проблемам, которые власти не могут решить годами. В результате оттока населения бывшие шахтерские поселки и города превратились в уральскую «Припять».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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