09 июня 2021

В России составили рейтинг самых ядовитых территорий. Список

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Завод по сортировке мусора. Тюмень, дым, мусор, загрязнение, отходы, хлам, полигон тбо, мусорка, грязь, куча, вонь, окружающая среда, свалка, помойка, почва, мусорный полигон, помойка, экология, гора, отбросы, тлеет
Критерием оценки таких земель стала, в том числе, масса загрязняющих веществ Фото:

Ставропольский и Красноярский края признаны самыми загрязненными регионами Российской Федерации. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов и экологии России.

«Наибольшее количество объектов, обладающих признаками объектов накопленного вреда окружающей среде, выявлено на территории Ставропольского края (около 260) и на территории Красноярского края (более 170)», — пишут «Известия». Итоговый перечень объектов будет сформирован после учета оценки влияния на здоровье граждан.

Среди критериев оценки таких земель — масса загрязняющих веществ и отходов. Также учитываются возможности загрязнения водных объектов. Кроме того, оценивается количество проживающего в этих субъектах Федерации населения.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае выявлено загрязнение рек в границах бывшего Кизеловского угольного бассейна (КУБ). Осенью 2020 года пермяки стали распространять в соцсетях фотографии рек Вильвы и Кизела, которые окрасились в ядовито-оранжевый цвет, пишет «Федеральное агентство новостей». Это происходит из-за того, что в реки попадают продукты выработки угольных шахт КУБа — железо, бериллий, марганец, алюминий.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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