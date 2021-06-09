Критерием оценки таких земель стала, в том числе, масса загрязняющих веществ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Ставропольский и Красноярский края признаны самыми загрязненными регионами Российской Федерации. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов и экологии России.

«Наибольшее количество объектов, обладающих признаками объектов накопленного вреда окружающей среде, выявлено на территории Ставропольского края (около 260) и на территории Красноярского края (более 170)», — пишут «Известия». Итоговый перечень объектов будет сформирован после учета оценки влияния на здоровье граждан.

Среди критериев оценки таких земель — масса загрязняющих веществ и отходов. Также учитываются возможности загрязнения водных объектов. Кроме того, оценивается количество проживающего в этих субъектах Федерации населения.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае выявлено загрязнение рек в границах бывшего Кизеловского угольного бассейна (КУБ). Осенью 2020 года пермяки стали распространять в соцсетях фотографии рек Вильвы и Кизела, которые окрасились в ядовито-оранжевый цвет, пишет « Федеральное агентство новостей ». Это происходит из-за того, что в реки попадают продукты выработки угольных шахт КУБа — железо, бериллий, марганец, алюминий.