16 ноября 2021
15 ноября 2021

В Пермьстате раскрыли рост смертности в регионе

© Служба новостей «URA.RU»
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Подборка фотографий в период самоизоляции 28.04.20 в Перми, крест, могила, кладбище, северное кладбище пермь
Пермские кладбища расширять уже некуда Фото:

В Пермском крае продолжает значительно увеличиваться смертность. Рождаемость при этом снижается, говорят данные Пермьстата за три квартала 2021 года. Естественная убыль населения за этот период составила 12244 человека.

«Демографическая ситуация в регионе по итогам трех кварталов 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года характеризовалась уменьшением числа родившихся на 0,7% и ростом количества умерших на 13,9%», — говорится в отчете на сайте Пермьстата. В ведомстве отмечают высокую смертность пермяков трудоспособного возраста. Среди всех умерших за январь—сентябрь эта категория составила 22,7% или 7052 человека. Более трех четвертей их них — мужчины.

Наибольшую долю в структуре смертности занимают болезни системы кровообращения (45,9%), а также новообразования (12,6%). Среди внешних причин значительную часть занимают самоубийства (23,1%), повреждения с неопределенными намерениями (12,3%) и транспортные травмы (10,3%).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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