В Пермьстате раскрыли рост смертности в регионе

Пермские кладбища расширять уже некуда Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Пермском крае продолжает значительно увеличиваться смертность. Рождаемость при этом снижается, говорят данные Пермьстата за три квартала 2021 года. Естественная убыль населения за этот период составила 12244 человека.

«Демографическая ситуация в регионе по итогам трех кварталов 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года характеризовалась уменьшением числа родившихся на 0,7% и ростом количества умерших на 13,9%», — говорится в отчете на сайте Пермьстата. В ведомстве отмечают высокую смертность пермяков трудоспособного возраста. Среди всех умерших за январь—сентябрь эта категория составила 22,7% или 7052 человека. Более трех четвертей их них — мужчины.

Наибольшую долю в структуре смертности занимают болезни системы кровообращения (45,9%), а также новообразования (12,6%). Среди внешних причин значительную часть занимают самоубийства (23,1%), повреждения с неопределенными намерениями (12,3%) и транспортные травмы (10,3%).