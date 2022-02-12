Хирург рассказал о самом частом онкозаболевании у детей

Ретинобластома может привести не только к потере зрения, но и удалению глаза, сообщил Михаил Мяснянкин Фото: Анна Майорова © URA.RU

Самым распространенным онкологическим заболеванием среди детей является ретинобластома — опухоль, которая поражает сетчатку глаза. Об этом рассказал онколог-хирург Михаил Мяснянкин. Первым симптомом данного заболевания является потеря остроты зрения или слепота.

«Одним из самых распространенных злокачественных процессов в детском организме является ретинобластома. Патология заключается в поражении сетчатки глаза — это рак сетчатки с возможным дальнейшим поражением структур глаза», — цитирует Михаила Мяснянкина «Пятый канал».

По словам онколога-хирурга, снижения остроты зрения — один из первых симптомов ретинобластомы. Кроме того, у детей может появляться покраснение и отек глаз. Зрачок при этом становится беловато-желтым. Мяснянкин предупредил, что ретинобластома может привести не только к потере зрения, но и к удалению глаза.

Данное заболевание — наследственное, рассказал онколог-хирург. При отягощенном анамнезе Масянкин советует обязательно наблюдаться у офтальмолога даже при отсутствии симптомов. Раз в полгода у детей нужно проверять зрачок и остроту зрения. При первых симптомах ретинобластомы необходимо обратиться к специалисту.

Ранее главный онколог Скандинавского центра здоровья, хирург, радиолог, заслуженный врач РФ Андрей Коржиков и старший научный сотрудник онкоцентра имени Блохина, онколог Игорь Самойленко назвали вирусы, которые могут провоцировать раковые опухоли. В их числе вирусы папилломы человека, Эпштейна-Барра и герпеса человека (восьмого типа).

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