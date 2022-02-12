12 февраля 2022

Эпидемиолог Горелов назвал главные признаки пневмонии у младенцев

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У малышей в раннем возрасте пневмония протекает наиболее тяжело (фото из архива) Фото:

Главный признак пневмонии у детей в возрасте до года — это учащенное дыхание, в полтора раза больше нормы. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Раздувание крыльев носа, бледный носогубный треугольник и одышка — основные признаки пневмонии. Учащение дыхательных движений в полтора раза больше нормы — это практически 100% пневмония», — рассказал Горелов ТАСС.

По словам Горелова, у малышей в раннем возрасте пневмония протекает наиболее тяжело: у них еще очень короткие дыхательные пути. Именно дети до года чаще всего умирают от этой болезни.

Ранее основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев сообщил, что коронавирус может привести к системным воспалениям у детей, несмотря на более легкое течение. А самым распространенным онкологическим заболеванием среди детей является ретинобластома — опухоль, которая поражает сетчатку глаза. Об этом рассказал онколог-хирург Михаил Мяснянкин. Первым симптомом данного заболевания является потеря остроты зрения или слепота.

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Главный признак пневмонии у детей в возрасте до года — это учащенное дыхание, в полтора раза больше нормы. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. «Раздувание крыльев носа, бледный носогубный треугольник и одышка — основные признаки пневмонии. Учащение дыхательных движений в полтора раза больше нормы — это практически 100% пневмония», — рассказал Горелов ТАСС. По словам Горелова, у малышей в раннем возрасте пневмония протекает наиболее тяжело: у них еще очень короткие дыхательные пути. Именно дети до года чаще всего умирают от этой болезни. Ранее основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев сообщил, что коронавирус может привести к системным воспалениям у детей, несмотря на более легкое течение. А самым распространенным онкологическим заболеванием среди детей является ретинобластома — опухоль, которая поражает сетчатку глаза. Об этом рассказал онколог-хирург Михаил Мяснянкин. Первым симптомом данного заболевания является потеря остроты зрения или слепота.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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