Эпидемиолог Горелов назвал главные признаки пневмонии у младенцев

13 февраля 2022 в 12:35 Размер текста - 17 +

У малышей в раннем возрасте пневмония протекает наиболее тяжело (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главный признак пневмонии у детей в возрасте до года — это учащенное дыхание, в полтора раза больше нормы. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. «Раздувание крыльев носа, бледный носогубный треугольник и одышка — основные признаки пневмонии. Учащение дыхательных движений в полтора раза больше нормы — это практически 100% пневмония», — рассказал Горелов ТАСС. По словам Горелова, у малышей в раннем возрасте пневмония протекает наиболее тяжело: у них еще очень короткие дыхательные пути. Именно дети до года чаще всего умирают от этой болезни. Ранее основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев сообщил, что коронавирус может привести к системным воспалениям у детей, несмотря на более легкое течение. А самым распространенным онкологическим заболеванием среди детей является ретинобластома — опухоль, которая поражает сетчатку глаза. Об этом рассказал онколог-хирург Михаил Мяснянкин. Первым симптомом данного заболевания является потеря остроты зрения или слепота. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Главный признак пневмонии у детей в возрасте до года — это учащенное дыхание, в полтора раза больше нормы. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. «Раздувание крыльев носа, бледный носогубный треугольник и одышка — основные признаки пневмонии. Учащение дыхательных движений в полтора раза больше нормы — это практически 100% пневмония», — рассказал Горелов ТАСС. По словам Горелова, у малышей в раннем возрасте пневмония протекает наиболее тяжело: у них еще очень короткие дыхательные пути. Именно дети до года чаще всего умирают от этой болезни. Ранее основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев сообщил, что коронавирус может привести к системным воспалениям у детей, несмотря на более легкое течение. А самым распространенным онкологическим заболеванием среди детей является ретинобластома — опухоль, которая поражает сетчатку глаза. Об этом рассказал онколог-хирург Михаил Мяснянкин. Первым симптомом данного заболевания является потеря остроты зрения или слепота.