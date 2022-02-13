Жители Еманжелинска недовольны новыми квартирами

По словам жителей, площадь новых квартир меньше, чем в старых Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Жители Еманжелинска (Челябинская область), проживающие в домах, которые признаны ветхо-аварийными, недовольны новыми квартирами. Как они написали в редакцию URA.RU, новое жилье меньше по площади, чем у них имелось в старых домах.

«На данный момент у нас имеется квартира в доме, который признан ветхо-аварийным. Ее площадь 37 квадратов. По программе переселения нам дали квартиру общей площадью 24 квадрата. Эта площадь делится и на туалет, и на коридор, комнатка остается маленькой, даже мебель ставить некуда», — сообщила URA.RU Виктория Р.

Еще одна жительница, Татьяна К., у которой возникла такая же проблема, обращалась в прокуратуру с документами о площади своей предыдущей квартиры, но там ей сказали, что ничем помочь не могут. Женщине предложили подать в суд, но уверили, что дело будет проиграно. В администрации ее также отказались слушать.

Глава района Евгений Светлов пояснил URA.RU, что такого быть не может. По словам Светлова, квартира дается, исходя из тех данных по площади, которые были в момент признания дома ветхо-аварийным. Таким образом выходит, что-либо жильцы посчитали не жилую площадь, либо каким-то образом ее увеличили.

URA.RU направило запрос в компанию «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки», а также в министерство строительства Челябинской области. На момент публикации ответов не последовало.

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