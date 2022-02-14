Депутат Никонов сравнил приближение НАТО к РФ со Второй мировой. «Как с Гитлером»

15 февраля 2022 в 03:31 Размер текста - 17 +

Приближение НАТО к российским границам сравнимо с нападениями Наполеона и Гитлера. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Вячеслав Никонов, добавив, что Россия никогда не начинает войны. «Конечно, была и Вторая мировая война, и Наполеон, а приближение НАТО к нашим границам [России] сильно нам об этом напоминает. Как с Гитлером — вот как это выглядит с нашей стороны, для нас это такой же вызов», — сказал Вячеслав Никонов в интервью радиостанции BBC, передает ТАСС. Парламентарий отметил, что Россия не хочет повторения Второй мировой войны. «Русские не начинают войн, они их заканчивают», — подчеркнул депутат. Также Никонов посоветовал США и НАТО поторопиться с ответом на предложения по гарантиям безопасности, иначе России придется поставить их в «такое же угрожаемое положение». Кроме того, он добавил, что всем стоит открыто признать тот факт, что в НАТО пока не готовы принять Украину в этом веке. Ранее сообщалось, что агентство Bloomberg заявило, ссылаясь на анонимных источников, что Россия «атакует» Украину 15 февраля. Помощник президента США Джейк Салливан отметил, что «вторжение» РФ может произойти в любой день до 20 февраля. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина не боится российских войск, потому что у нее «есть, что противопоставить». Замглавы британского Минобороны Джеймс Хиппи заявил, что Великобритания поддержит Украину, если она откажется от вступления в НАТО во избежание войны, пишет RT.