Куйвашев нашел источник денег на новую филармонию в Екатеринбурге

15 февраля 2022 в 15:40 Размер текста - 17 +

Новое здание Свердловской филармонии изначально должно было появиться к 2023 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новое здание филармонии в Екатеринбурге будет построено за счет средств, которые Москва компенсирует Свердловской области за возведение объектов Универсиады-2023. Схему финансирования утвердил губернатор Евгений Куйвашев. Об этом на пресс-конференции рассказал замглавы региона Сергей Швиндт, передает корреспондент URA.RU. «Единственное препятствие — отсутствие достаточного уровня финансирования. Мы совсем недавно разбирали этот вопрос, губернатор поставил задачу: средства, которые регион будет получать от компенсации затрат по строительству [объектов] Универсиады, необходимо направить на проектирование филармонии. Если мы будем четко понимать, что федеральный бюджет будет участвовать в реализации проекта, то смело можно заходить и строить», — сообщил Сергей Швиндт. По словам замгубернатора, свердловским властям было бы «крайне тяжело» строить новую филармонию за средства областного бюджета. Дело в том, заметил Швиндт, что до 2023 года на казне региона лежит серьезная нагрузка в виде стройки объектов Универсиады. Уже в ближайшее время российское правительство начнет возвращать затраченное. «По мере сдачи объектов Универсиады в эксплуатацию федералы будут эти деньги нам компенсировать», — уточнил чиновник. Проект нового здания филармонии в Екатеринбурге оценивается в 17 млрд рублей. По замыслу властей, концертный зал на 2300 мест должен был появиться к 2023 году — 300-летию Екатеринбурга. Однако из-за отсутствия денег сроки реализации проекта несколько раз переносились. Сейчас предполагается, что строительство будет закончено не раньше 2025 года. Губернатор Куйвашев публично признавал, что работа над проектом замедлилась из-за пандемии коронавируса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Новое здание филармонии в Екатеринбурге будет построено за счет средств, которые Москва компенсирует Свердловской области за возведение объектов Универсиады-2023. Схему финансирования утвердил губернатор Евгений Куйвашев. Об этом на пресс-конференции рассказал замглавы региона Сергей Швиндт, передает корреспондент URA.RU. «Единственное препятствие — отсутствие достаточного уровня финансирования. Мы совсем недавно разбирали этот вопрос, губернатор поставил задачу: средства, которые регион будет получать от компенсации затрат по строительству [объектов] Универсиады, необходимо направить на проектирование филармонии. Если мы будем четко понимать, что федеральный бюджет будет участвовать в реализации проекта, то смело можно заходить и строить», — сообщил Сергей Швиндт. По словам замгубернатора, свердловским властям было бы «крайне тяжело» строить новую филармонию за средства областного бюджета. Дело в том, заметил Швиндт, что до 2023 года на казне региона лежит серьезная нагрузка в виде стройки объектов Универсиады. Уже в ближайшее время российское правительство начнет возвращать затраченное. «По мере сдачи объектов Универсиады в эксплуатацию федералы будут эти деньги нам компенсировать», — уточнил чиновник. Проект нового здания филармонии в Екатеринбурге оценивается в 17 млрд рублей. По замыслу властей, концертный зал на 2300 мест должен был появиться к 2023 году — 300-летию Екатеринбурга. Однако из-за отсутствия денег сроки реализации проекта несколько раз переносились. Сейчас предполагается, что строительство будет закончено не раньше 2025 года. Губернатор Куйвашев публично признавал, что работа над проектом замедлилась из-за пандемии коронавируса.