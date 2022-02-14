14 февраля 2022

Куйвашев нашел источник денег на новую филармонию в Екатеринбурге

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Празднование 88-летия Свердловской области в Свердловской филармонии. Екатеринбург, свердловская филармония, молодежный оркестр
Новое здание Свердловской филармонии изначально должно было появиться к 2023 году Фото:

Новое здание филармонии в Екатеринбурге будет построено за счет средств, которые Москва компенсирует Свердловской области за возведение объектов Универсиады-2023. Схему финансирования утвердил губернатор Евгений Куйвашев. Об этом на пресс-конференции рассказал замглавы региона Сергей Швиндт, передает корреспондент URA.RU.

«Единственное препятствие — отсутствие достаточного уровня финансирования. Мы совсем недавно разбирали этот вопрос, губернатор поставил задачу: средства, которые регион будет получать от компенсации затрат по строительству [объектов] Универсиады, необходимо направить на проектирование филармонии. Если мы будем четко понимать, что федеральный бюджет будет участвовать в реализации проекта, то смело можно заходить и строить», — сообщил Сергей Швиндт.

По словам замгубернатора, свердловским властям было бы «крайне тяжело» строить новую филармонию за средства областного бюджета. Дело в том, заметил Швиндт, что до 2023 года на казне региона лежит серьезная нагрузка в виде стройки объектов Универсиады. Уже в ближайшее время российское правительство начнет возвращать затраченное. «По мере сдачи объектов Универсиады в эксплуатацию федералы будут эти деньги нам компенсировать», — уточнил чиновник.

Проект нового здания филармонии в Екатеринбурге оценивается в 17 млрд рублей. По замыслу властей, концертный зал на 2300 мест должен был появиться к 2023 году — 300-летию Екатеринбурга. Однако из-за отсутствия денег сроки реализации проекта несколько раз переносились. Сейчас предполагается, что строительство будет закончено не раньше 2025 года. Губернатор Куйвашев публично признавал, что работа над проектом замедлилась из-за пандемии коронавируса.

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Новое здание филармонии в Екатеринбурге будет построено за счет средств, которые Москва компенсирует Свердловской области за возведение объектов Универсиады-2023. Схему финансирования утвердил губернатор Евгений Куйвашев. Об этом на пресс-конференции рассказал замглавы региона Сергей Швиндт, передает корреспондент URA.RU. «Единственное препятствие — отсутствие достаточного уровня финансирования. Мы совсем недавно разбирали этот вопрос, губернатор поставил задачу: средства, которые регион будет получать от компенсации затрат по строительству [объектов] Универсиады, необходимо направить на проектирование филармонии. Если мы будем четко понимать, что федеральный бюджет будет участвовать в реализации проекта, то смело можно заходить и строить», — сообщил Сергей Швиндт. По словам замгубернатора, свердловским властям было бы «крайне тяжело» строить новую филармонию за средства областного бюджета. Дело в том, заметил Швиндт, что до 2023 года на казне региона лежит серьезная нагрузка в виде стройки объектов Универсиады. Уже в ближайшее время российское правительство начнет возвращать затраченное. «По мере сдачи объектов Универсиады в эксплуатацию федералы будут эти деньги нам компенсировать», — уточнил чиновник. Проект нового здания филармонии в Екатеринбурге оценивается в 17 млрд рублей. По замыслу властей, концертный зал на 2300 мест должен был появиться к 2023 году — 300-летию Екатеринбурга. Однако из-за отсутствия денег сроки реализации проекта несколько раз переносились. Сейчас предполагается, что строительство будет закончено не раньше 2025 года. Губернатор Куйвашев публично признавал, что работа над проектом замедлилась из-за пандемии коронавируса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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