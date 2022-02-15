В ХМАО депутат пожаловался на мэрию в полицию

Депутат Константин Айдаков считает, что чиновники нанесли урон городскому бюджету Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат думы Нягани Константин Айдаков пожаловался в полицию на действия городских чиновников, которые бесплатно отдали на разбор муниципальное здание. Об этом URA.RU сообщил сам народный избранник.

Депутат указал, что речь идет о здании на улице Авиационной, которое использовалось няганским техническим колледжем. «Установлено, что указанное здание является муниципальным имуществом и с нулевой балансовой стоимостью, которое было передано в комитет физической культуры и спорта мэрии Нягани. Комитет не стал использовать здание в соответствие с целями и задачами, а списал его под разбор. Считаю, что действиями должных лиц администрации города Нягани бюджету муниципального образования причинен материальный ущерб, так как разбираемое здание имеет высокую рыночную стоимость, а должностными лицами мер к организации публичных торгов принято не было, здание было списано и передано третьим лицам без торгов», — прокомментировал депутат.

В пресс-службе УМВД ХМАО сообщили URA.RU, что по заявлению депутата сейчас проводится проверка. Дозвониться до главы Нягани Ивана Ямашева на момент публикации материала не удалось. Он не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат городской думы Урая Леонард Насибуллин пожаловался в городскую прокуратуру на и. о. первого вице-мэра Урая Наталью Емшанову. Чиновница в бытность своей работы директором муниципального учреждения приобрела абонементы для посещения виртуального клуба школьниками, но они не были реализованы в полном объеме.

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