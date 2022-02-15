15 февраля 2022
14 февраля 2022

Депутат в ХМАО заподозрил вице-мэра в коррупции

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол главных врачей. Курган, депутат, руки чиновника, шариковая ручка
В Урае депутат заподозрил исполняющую обязанности первого вице-мэра в коррупции Фото:

Депутат городской думы Урая Леонард Насибуллин заподозрил и. о. первого заместителя главы города Наталью Емшанову в коррупции. Чиновница, на тот момент занимая должность директора в учреждении дополнительного образования, якобы подписала акты выполненных работ по муниципальному контракту, который не был исполнен.

«Прошу разобраться в реализации муниципального контракта по оказанию услуг на посещение виртуального клуба учащимся МБУ ДО „ЦМДО“ на сумму 700 000 рублей. По моей информации, 1 750 сертификатов до сих пор все в полном объеме не реализованы, но акты выполненных работ были подписаны и произведена оплата. Считаю, что это преступная халатность со стороны Натальи Емшановой и не эффективное расходование бюджетных средств. Не исключаю коррупционных действий», — написал Насибуллин в заявлении. В распоряжении URA.RU имеется копия документа, зарегистрированного прокуратурой.

Получить комментарий Емшановой не удалось. Она не ответила на звонки корреспондента агентства. В администрацию был отправлен запрос, на момент публикации ответ на него не поступил. Емшанова стала исполнять обязанности первого вице-мэра после увольнения бывшего замглавы города Виктора Гамузова в ноябре прошлого года.

Ранее URA.RU писало, что во время встречи с депутатами Урая губернатор ХМАО Наталья Комарова пригрозила чиновникам-коррупционерам санкциями. Тогда глава региона заявила, что пойманные на взятках чиновники лишатся поддержки властей.

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Депутат городской думы Урая Леонард Насибуллин заподозрил и. о. первого заместителя главы города Наталью Емшанову в коррупции. Чиновница, на тот момент занимая должность директора в учреждении дополнительного образования, якобы подписала акты выполненных работ по муниципальному контракту, который не был исполнен. «Прошу разобраться в реализации муниципального контракта по оказанию услуг на посещение виртуального клуба учащимся МБУ ДО „ЦМДО“ на сумму 700 000 рублей. По моей информации, 1 750 сертификатов до сих пор все в полном объеме не реализованы, но акты выполненных работ были подписаны и произведена оплата. Считаю, что это преступная халатность со стороны Натальи Емшановой и не эффективное расходование бюджетных средств. Не исключаю коррупционных действий», — написал Насибуллин в заявлении. В распоряжении URA.RU имеется копия документа, зарегистрированного прокуратурой. Получить комментарий Емшановой не удалось. Она не ответила на звонки корреспондента агентства. В администрацию был отправлен запрос, на момент публикации ответ на него не поступил. Емшанова стала исполнять обязанности первого вице-мэра после увольнения бывшего замглавы города Виктора Гамузова в ноябре прошлого года. Ранее URA.RU писало, что во время встречи с депутатами Урая губернатор ХМАО Наталья Комарова пригрозила чиновникам-коррупционерам санкциями. Тогда глава региона заявила, что пойманные на взятках чиновники лишатся поддержки властей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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