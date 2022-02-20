Бизнесмен из ХМАО обвинил ОБЭП и экс-ФСБшника в захвате компании

По версии предпринимателя, силовики незаконно начали проверки в отношении него с целью отобрать предприятие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бизнесмен из Нижневартовска Александр Грибанов обвиняет своего партнера Ольгу Никитину, тюменский ОБЭП и экс-сотрудника ФСБ в попытке захватить его предприятие ООО «МЭВИК». По версии предпринимателя, силовики незаконно начали проверки в отношении него с целью возбудить уголовное дело. Об этом URA.RU рассказал сам Грибанов.

«Никитина вошла как участник общества „МЭВИК“ обманным путем в 2019 году и почти сразу начала судиться. Недавно ко мне приезжал человек, некто Алексей Ануфриев и заявил, что он сотрудник ФСБ и именно он создает все проблемы для меня, в том числе сейчас тюменский ОБЭП ведет проверки в отношении компании, несмотря на то, что она уже около года зарегистрирована в Нижневартовске. Впоследствии я выяснил, что Ануфриев ранее осужден за мошенничество», — говорит Грибанов.

По словам адвоката Грибанова Сергея Злыденного, он неоднократно сообщал о попытках рейдерского захвата и неправомерных действий сотрудников полиции начальнику УМВД по Тюменской области Леониду Коломенцу, но проверку проводят те же сотрудники ОБЭП, которые и инициировали следственные действия на предпринимателя. «Они нарушают закон, все проверки должны проводить по месту регистрации компании. Вы представляете, если убьют человека в Сургуте, а расследовать будет полиция Тюмени. Мы видим реальную заинтересованность следствия, вопросы которого вытекают из нашего арбитражного разбирательства. Мы уже вынуждены обращаться в центральный аппарат МВД», — добавил адвокат.

Юрист Никитиной Сергей Мягких заявил, что сейчас сторона истца намерена исключить Грибанова из состава участников общества из-за нанесения убытков предприятию и препятствованию корпоративного контроля. «Мы действуем в рамках закона, это простой хозяйственный спор. В течение трех последних лет Грибанов оплачивал кредиты других предприятий через МЭВИК и мы считаем это нарушением прав остальных участников», — прокомментировал ситуацию Мягких. Ануфриев в разговоре с URA.RU сообщил, что не имеет отношения к этому разбирательству и о Никитиной ничего не знает, факт своей судимости и работы в органах он также отрицал. В управлении МВД по Тюменской области на запрос URA.RU по факту проверки в отношении OOO «МЭВИК» не ответили.

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