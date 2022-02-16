16 февраля 2022

Приют для престарелых в Пермском крае закрыли из-за антисанитарии

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Больница. Челябинск, госпиталь, стационар, палата, больничная палата, медицина, клиника, больничная койка, ковидная база
В приюте нет кабинетов для медпомощи, а у поваров — медицинских книжек Фото:

Прокуратура Березовском района Пермского края в судебном порядке приостановила деятельность частного приюта для престарелых из-за нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

«Частная организация, которая осуществляла социальное обслуживание пожилых граждан в стационаре, допускала многочисленные нарушения противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства. По итогам проверки прокурор направил в суд иск о запрете деятельности до полного устранения нарушений», — сообщили в ведомстве.

В ходе проверки обнаружилось, что в жилых помещениях для постояльцев не было специальных медицинских кабинетов для обслуживания и оказания врачебной помощи. Рабочий персонал не проходил медосвидетельствование. Люди, которые готовили пищу пожилым, не имели медицинских книжек с отметками о прохождении профессиональной гигиенической подготовки, аттестации, вакцинации и т. д.

Кунгурский городской суд Пермского края требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Деятельность приюта приостановлена.

Ранее URA.RU сообщало, что в больницах Пермского края не соблюдают антиковидные правила. Штрафы грозят медучреждениям Чусового, Губахи, Кизела, Гремячинска, Березников, Чердыни и Елово.

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Прокуратура Березовском района Пермского края в судебном порядке приостановила деятельность частного приюта для престарелых из-за нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. «Частная организация, которая осуществляла социальное обслуживание пожилых граждан в стационаре, допускала многочисленные нарушения противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства. По итогам проверки прокурор направил в суд иск о запрете деятельности до полного устранения нарушений», — сообщили в ведомстве. В ходе проверки обнаружилось, что в жилых помещениях для постояльцев не было специальных медицинских кабинетов для обслуживания и оказания врачебной помощи. Рабочий персонал не проходил медосвидетельствование. Люди, которые готовили пищу пожилым, не имели медицинских книжек с отметками о прохождении профессиональной гигиенической подготовки, аттестации, вакцинации и т. д. Кунгурский городской суд Пермского края требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Деятельность приюта приостановлена. Ранее URA.RU сообщало, что в больницах Пермского края не соблюдают антиковидные правила. Штрафы грозят медучреждениям Чусового, Губахи, Кизела, Гремячинска, Березников, Чердыни и Елово.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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