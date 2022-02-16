Приют для престарелых в Пермском крае закрыли из-за антисанитарии

17 февраля 2022 в 12:11 Размер текста - 17 +

В приюте нет кабинетов для медпомощи, а у поваров — медицинских книжек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура Березовском района Пермского края в судебном порядке приостановила деятельность частного приюта для престарелых из-за нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. «Частная организация, которая осуществляла социальное обслуживание пожилых граждан в стационаре, допускала многочисленные нарушения противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства. По итогам проверки прокурор направил в суд иск о запрете деятельности до полного устранения нарушений», — сообщили в ведомстве. В ходе проверки обнаружилось, что в жилых помещениях для постояльцев не было специальных медицинских кабинетов для обслуживания и оказания врачебной помощи. Рабочий персонал не проходил медосвидетельствование. Люди, которые готовили пищу пожилым, не имели медицинских книжек с отметками о прохождении профессиональной гигиенической подготовки, аттестации, вакцинации и т. д. Кунгурский городской суд Пермского края требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Деятельность приюта приостановлена. Ранее URA.RU сообщало, что в больницах Пермского края не соблюдают антиковидные правила. Штрафы грозят медучреждениям Чусового, Губахи, Кизела, Гремячинска, Березников, Чердыни и Елово. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Прокуратура Березовском района Пермского края в судебном порядке приостановила деятельность частного приюта для престарелых из-за нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. «Частная организация, которая осуществляла социальное обслуживание пожилых граждан в стационаре, допускала многочисленные нарушения противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства. По итогам проверки прокурор направил в суд иск о запрете деятельности до полного устранения нарушений», — сообщили в ведомстве. В ходе проверки обнаружилось, что в жилых помещениях для постояльцев не было специальных медицинских кабинетов для обслуживания и оказания врачебной помощи. Рабочий персонал не проходил медосвидетельствование. Люди, которые готовили пищу пожилым, не имели медицинских книжек с отметками о прохождении профессиональной гигиенической подготовки, аттестации, вакцинации и т. д. Кунгурский городской суд Пермского края требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Деятельность приюта приостановлена. Ранее URA.RU сообщало, что в больницах Пермского края не соблюдают антиковидные правила. Штрафы грозят медучреждениям Чусового, Губахи, Кизела, Гремячинска, Березников, Чердыни и Елово.