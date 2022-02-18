Министр спорта РФ раскритиковал МОК. «Они должны быть более сдержанными»

18 февраля 2022 в 15:00 Размер текста - 17 +

Матыцин пожелал Баху быть более сдержанным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министр спорта РФ Олег Матыцин раскритиковал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха за высказывания о «холодности» со стороны тренеров по отношению к российской фигуристке Камиле Валиевой. По словам чиновника, представителям МОКа следует вести себя более сдержанно. «Комментарии — это дело личное. Но если высказывается президент МОКа, я считаю, они должны быть более сдержанными. Тем более, что речь шла о трансляции телевизионной. И по телевизору давать оценки поведения тренера по отношениям со спортсменом — по меньшей мере, дискуссионно», — сказал Матыцин в ходе брифинга во время рабочей поездки в Екатеринбург. Информацию передает корреспондент URA.RU с места событий. Ранее Бах негативно высказался о тренерах 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой. Причиной критики стало якобы холодное отношение к спортсменке после ее выступления с двумя падениями в произвольной программе Олимпийских игр в Пекине. Глава комитета также отметил, что инцидент не дает уверенности окружению спортсменки в ее будущем. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министр спорта РФ Олег Матыцин раскритиковал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха за высказывания о «холодности» со стороны тренеров по отношению к российской фигуристке Камиле Валиевой. По словам чиновника, представителям МОКа следует вести себя более сдержанно. «Комментарии — это дело личное. Но если высказывается президент МОКа, я считаю, они должны быть более сдержанными. Тем более, что речь шла о трансляции телевизионной. И по телевизору давать оценки поведения тренера по отношениям со спортсменом — по меньшей мере, дискуссионно», — сказал Матыцин в ходе брифинга во время рабочей поездки в Екатеринбург. Информацию передает корреспондент URA.RU с места событий. Ранее Бах негативно высказался о тренерах 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой. Причиной критики стало якобы холодное отношение к спортсменке после ее выступления с двумя падениями в произвольной программе Олимпийских игр в Пекине. Глава комитета также отметил, что инцидент не дает уверенности окружению спортсменки в ее будущем.