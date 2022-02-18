Министр спорта РФ раскритиковал МОК. «Они должны быть более сдержанными»

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Приезд Дмитрия Чернышенко. Екатеринбург, матыцин олег
Матыцин пожелал Баху быть более сдержанным Фото:

Министр спорта РФ Олег Матыцин раскритиковал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха за высказывания о «холодности» со стороны тренеров по отношению к российской фигуристке Камиле Валиевой. По словам чиновника, представителям МОКа следует вести себя более сдержанно.

«Комментарии — это дело личное. Но если высказывается президент МОКа, я считаю, они должны быть более сдержанными. Тем более, что речь шла о трансляции телевизионной. И по телевизору давать оценки поведения тренера по отношениям со спортсменом — по меньшей мере, дискуссионно», — сказал Матыцин в ходе брифинга во время рабочей поездки в Екатеринбург. Информацию передает корреспондент URA.RU с места событий.

Ранее Бах негативно высказался о тренерах 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой. Причиной критики стало якобы холодное отношение к спортсменке после ее выступления с двумя падениями в произвольной программе Олимпийских игр в Пекине. Глава комитета также отметил, что инцидент не дает уверенности окружению спортсменки в ее будущем.

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Министр спорта РФ Олег Матыцин раскритиковал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха за высказывания о «холодности» со стороны тренеров по отношению к российской фигуристке Камиле Валиевой. По словам чиновника, представителям МОКа следует вести себя более сдержанно. «Комментарии — это дело личное. Но если высказывается президент МОКа, я считаю, они должны быть более сдержанными. Тем более, что речь шла о трансляции телевизионной. И по телевизору давать оценки поведения тренера по отношениям со спортсменом — по меньшей мере, дискуссионно», — сказал Матыцин в ходе брифинга во время рабочей поездки в Екатеринбург. Информацию передает корреспондент URA.RU с места событий. Ранее Бах негативно высказался о тренерах 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой. Причиной критики стало якобы холодное отношение к спортсменке после ее выступления с двумя падениями в произвольной программе Олимпийских игр в Пекине. Глава комитета также отметил, что инцидент не дает уверенности окружению спортсменки в ее будущем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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