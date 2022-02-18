Министр спорта РФ Олег Матыцин раскритиковал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха за высказывания о «холодности» со стороны тренеров по отношению к российской фигуристке Камиле Валиевой. По словам чиновника, представителям МОКа следует вести себя более сдержанно.
«Комментарии — это дело личное. Но если высказывается президент МОКа, я считаю, они должны быть более сдержанными. Тем более, что речь шла о трансляции телевизионной. И по телевизору давать оценки поведения тренера по отношениям со спортсменом — по меньшей мере, дискуссионно», — сказал Матыцин в ходе брифинга во время рабочей поездки в Екатеринбург. Информацию передает корреспондент URA.RU с места событий.
Ранее Бах негативно высказался о тренерах 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой. Причиной критики стало якобы холодное отношение к спортсменке после ее выступления с двумя падениями в произвольной программе Олимпийских игр в Пекине. Глава комитета также отметил, что инцидент не дает уверенности окружению спортсменки в ее будущем.
Министр спорта РФ Олег Матыцин раскритиковал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха за высказывания о «холодности» со стороны тренеров по отношению к российской фигуристке Камиле Валиевой. По словам чиновника, представителям МОКа следует вести себя более сдержанно. «Комментарии — это дело личное. Но если высказывается президент МОКа, я считаю, они должны быть более сдержанными. Тем более, что речь шла о трансляции телевизионной. И по телевизору давать оценки поведения тренера по отношениям со спортсменом — по меньшей мере, дискуссионно», — сказал Матыцин в ходе брифинга во время рабочей поездки в Екатеринбург. Информацию передает корреспондент URA.RU с места событий. Ранее Бах негативно высказался о тренерах 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой. Причиной критики стало якобы холодное отношение к спортсменке после ее выступления с двумя падениями в произвольной программе Олимпийских игр в Пекине. Глава комитета также отметил, что инцидент не дает уверенности окружению спортсменки в ее будущем.