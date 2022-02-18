18 февраля 2022
17 февраля 2022

Житель ХМАО выиграл 9 млн рублей благодаря любимому числу

© Служба новостей «URA.RU»
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Лотереи. Тюмень, лотерея, лотереи, столото
Югорчанин выиграл 9 млн рублей благодаря числу 13 Фото:

Житель ХМАО Сергей Еремин выиграл в лотерею девять миллионов рублей благодаря числу 13, которое является для него одним из любимых. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото».

Победитель розыгрыша признался, что у него есть любимые числа, которые он постоянно использует, когда участвует в лотереях. Во время учебы мужчина был 13-м в списке группы, а числа шесть и 11 имеются в дате его рождения. «В этот раз, буквально за секунду до покупки билета, я интуитивно изменил шесть и 11 на другие числа, а 13 все-таки оставил. Накануне выиграл 13 000 рублей в эту же лотерею, поэтому был уверен, что число принесет мне удачу», — рассказал Еремин.

Победитель розыгрыша лотереи «Рапидо» уже придумал, как распорядиться выигрышем. Он купит подарки семье, а себе новый снегоход. Все оставшиеся деньги вложит в недвижимость.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Сургута выиграл 15 миллионов рублей. Он смог отгадать все 12 чисел комбинации в лотереи «Все или ничего».

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Житель ХМАО Сергей Еремин выиграл в лотерею девять миллионов рублей благодаря числу 13, которое является для него одним из любимых. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото». Победитель розыгрыша признался, что у него есть любимые числа, которые он постоянно использует, когда участвует в лотереях. Во время учебы мужчина был 13-м в списке группы, а числа шесть и 11 имеются в дате его рождения. «В этот раз, буквально за секунду до покупки билета, я интуитивно изменил шесть и 11 на другие числа, а 13 все-таки оставил. Накануне выиграл 13 000 рублей в эту же лотерею, поэтому был уверен, что число принесет мне удачу», — рассказал Еремин. Победитель розыгрыша лотереи «Рапидо» уже придумал, как распорядиться выигрышем. Он купит подарки семье, а себе новый снегоход. Все оставшиеся деньги вложит в недвижимость. Ранее URA.RU сообщало, что житель Сургута выиграл 15 миллионов рублей. Он смог отгадать все 12 чисел комбинации в лотереи «Все или ничего».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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