Египтянин попытался изнасиловать девушку в баре Екатеринбурга

Неизвестный напал на девушку в баре (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В баре Екатеринбурга молодой человек, приехавший из Египта учиться на Урал, попытался изнасиловать девушку, которая зашла в туалетную кабинку. Об этом URA.RU рассказала сама девушка, пожелавшая остаться анонимной. По словам другого источника агентства, нападавший учится в вузе города.

«Я была в баре примерно во втором часу ночи. Вошла в одну из кабинок туалета. Через пару минут я услышала голоса говоривших не по-русски. В этот момент я разговаривала по телефону, из-за чего они поняли, что я в кабинке. Я испугалась и решила просто выйти. Открыла дверь, а они уже тут. Я пыталась ударить его, но это было бесполезно. Он начал сдергивать мою рубашку с левого плеча и лямки от топа», — рассказала девушка.

Она подчеркнула, что во время борьбы с молодым человеком, ударилась спиной. Кроме этого, он порвал сумку. По словам девушки, ее спас появившийся работник бара, который вывел молодых людей из помещения.

Девушка рассказала, что боится обращаться в полицию. «Я не первая и не последняя, и каждый раз говорят одно и то же: „ты дала повод“», — рассказала она. Девушка уточнила, что опасается преследования со стороны нападавшего. Кроме этого, ее пугает реакция мамы, которая может болезненно воспринять новость.

Другой собеседник агентства, посвященный в детали конфликта, рассказал журналисту, что предположительно нападавшим был студент Уральского государственного медицинского университета (УГМА). По словам источника, молодой человек приехал учиться из Египта.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там призвали девушку срочно обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по номеру 102. В пресс-службе УГМА URA.RU сообщили, что не владеют информацией о нападении.

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