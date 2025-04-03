Спикер заксо Бабушкина дала установки депутатам в преддверии Дня Победы

Председатель заксобрания Людмила Бабушкина дала установки депутатам в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В ходе заседания Совета представительных органов муниципальных образований Бабушкина особо подчеркнула значимость подготовки к празднованию этой даты, рассказали URA.RU в управлении информполитики парламента.
«В объявленный президентом России Владимиром Путиным Год защитника Отечества мы отметим 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Нам нужно достойно встретить эту дату. Мы знаем, что весь мир будет внимательно следить за тем, как мы проводим эти мероприятия», — сказала Бабушкина.
Спикер подчеркнула необходимость наполнения всех мероприятий, приуроченных к юбилею, глубоким смыслом и теплотой. Вице-губернатор Олег Чемезов добавил, что правительство рекомендовало муниципалитетам следить за условиями жизни ветеранов и оказывать им адресную помощь.
Кроме того, Бабушкина сообщила о значительной финансовой поддержке муниципалитетов из областного бюджета, направленной на подготовку к юбилею. «В целях подготовки к юбилею Великой Победы из областного бюджета муниципалитетам направлено более 700 миллионов рублей на финансирование мероприятий по восстановлению и приведению в порядок обелисков, памятников и захоронений воинов, а также установку мемориальных знаков», — заявила она.
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