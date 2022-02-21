21 февраля 2022

СМИ: Зеленский созвал срочное заседание СНБО

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Заседание назначено на 21:00 по мск Фото:
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Война на Украине

Глава Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) на 21:00 по московскому времени. Об этом сообщает издание «Украинская правда», ссылаясь на свои источники.

«В понедельник, 21 февраля, состоится срочное заседание Совета национальной обороны. Заседание назначено на 20.00 (21.00 мск)», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что Зеленский выступает за признание Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, чтобы отказаться от выполнения Минских соглашений. Об этом сообщило издание «Страна.ua», отмечая, что украинский истеблишмент считает происходящее в стране и самопровозглашенных республиках подготовкой России к признанию ЛНР и ДНР.

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Глава Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) на 21:00 по московскому времени. Об этом сообщает издание «Украинская правда», ссылаясь на свои источники. «В понедельник, 21 февраля, состоится срочное заседание Совета национальной обороны. Заседание назначено на 20.00 (21.00 мск)», — пишет издание. Ранее сообщалось, что Зеленский выступает за признание Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, чтобы отказаться от выполнения Минских соглашений. Об этом сообщило издание «Страна.ua», отмечая, что украинский истеблишмент считает происходящее в стране и самопровозглашенных республиках подготовкой России к признанию ЛНР и ДНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
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