21 февраля 2022

Пермякам подарят крематорий на 300-летие города

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, виды перми, роспотребнадзор
Сроки строительства крематория зависят от Роспотребнадзора, который согласовывает проект Фото:

Администрация Перми планирует закончить строительство крематория на кладбище «Восточное» в 2023 году. Об этом на заседании Пермской гордумы 22 февраля заявил вице-мэр Эдуард Хайруллин. Трансляция заседания велась на сайте думы. В 2023 году Пермь будет отмечать 300-летие.

«На данный момент мы ждем выхода проектно-сметной документации. Документы уже направлены в федеральный Роспотребнадзор. И когда мы получим заключение, тогда выйдем уже с финансированием по крематорию. Планируем, если сроки [согласования проекта] не затянутся, начать строить в этом году и закончить в 2023 году», — сообщил Хайруллин.

Пермский крематорий начали строить в 2011 году, но он до сих пор не достроен. В 2020 году власти провели обследование здания, вышли к выводу, что для его достройки потребуется 100 млн рублей и предложили достроить его в рамках муниципально-частного партнерства. Но в декабре 2021 года мэр Перми Алексей Демкин сообщил, что проект будет реализован за счет бюджета. При этом в Перми после закрытия Северного кладбища не хватает мест для захоронений, а найти новые площадки для этих целей не получается.

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Администрация Перми планирует закончить строительство крематория на кладбище «Восточное» в 2023 году. Об этом на заседании Пермской гордумы 22 февраля заявил вице-мэр Эдуард Хайруллин. Трансляция заседания велась на сайте думы. В 2023 году Пермь будет отмечать 300-летие. «На данный момент мы ждем выхода проектно-сметной документации. Документы уже направлены в федеральный Роспотребнадзор. И когда мы получим заключение, тогда выйдем уже с финансированием по крематорию. Планируем, если сроки [согласования проекта] не затянутся, начать строить в этом году и закончить в 2023 году», — сообщил Хайруллин. Пермский крематорий начали строить в 2011 году, но он до сих пор не достроен. В 2020 году власти провели обследование здания, вышли к выводу, что для его достройки потребуется 100 млн рублей и предложили достроить его в рамках муниципально-частного партнерства. Но в декабре 2021 года мэр Перми Алексей Демкин сообщил, что проект будет реализован за счет бюджета. При этом в Перми после закрытия Северного кладбища не хватает мест для захоронений, а найти новые площадки для этих целей не получается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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