Пермякам подарят крематорий на 300-летие города

Администрация Перми планирует закончить строительство крематория на кладбище «Восточное» в 2023 году. Об этом на заседании Пермской гордумы 22 февраля заявил вице-мэр Эдуард Хайруллин. Трансляция заседания велась на сайте думы. В 2023 году Пермь будет отмечать 300-летие.
«На данный момент мы ждем выхода проектно-сметной документации. Документы уже направлены в федеральный Роспотребнадзор. И когда мы получим заключение, тогда выйдем уже с финансированием по крематорию. Планируем, если сроки [согласования проекта] не затянутся, начать строить в этом году и закончить в 2023 году», — сообщил Хайруллин.
Пермский крематорий начали строить в 2011 году, но он до сих пор не достроен. В 2020 году власти провели обследование здания, вышли к выводу, что для его достройки потребуется 100 млн рублей и предложили достроить его в рамках муниципально-частного партнерства. Но в декабре 2021 года мэр Перми Алексей Демкин сообщил, что проект будет реализован за счет бюджета. При этом в Перми после закрытия Северного кладбища не хватает мест для захоронений, а найти новые площадки для этих целей не получается.
Администрация Перми планирует закончить строительство крематория на кладбище «Восточное» в 2023 году. Об этом на заседании Пермской гордумы 22 февраля заявил вице-мэр Эдуард Хайруллин. Трансляция заседания велась на сайте думы. В 2023 году Пермь будет отмечать 300-летие. «На данный момент мы ждем выхода проектно-сметной документации. Документы уже направлены в федеральный Роспотребнадзор. И когда мы получим заключение, тогда выйдем уже с финансированием по крематорию. Планируем, если сроки [согласования проекта] не затянутся, начать строить в этом году и закончить в 2023 году», — сообщил Хайруллин. Пермский крематорий начали строить в 2011 году, но он до сих пор не достроен. В 2020 году власти провели обследование здания, вышли к выводу, что для его достройки потребуется 100 млн рублей и предложили достроить его в рамках муниципально-частного партнерства. Но в декабре 2021 года мэр Перми Алексей Демкин сообщил, что проект будет реализован за счет бюджета. При этом в Перми после закрытия Северного кладбища не хватает мест для захоронений, а найти новые площадки для этих целей не получается.