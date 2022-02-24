РИА «Новости»: ДНР заявили о подготовке Украиной терактов

Украина готовит минирование предприятий Фото: Карина Ванеш © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Украина готовит в Мариуполе и Авдеевке (Донбасс) крупные теракты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на штаб территориальной обороны ДНР.

«Украина готовит ряд терактов в Мариуполе, Авдеевке и других крупных городах», — цитирует РИА «Новости» заявление штаба территориальной обороны ДНР. Также сообщается, что имеется в виду минирование цеха сероочистки и трансформаторной подстанции Авдеевского коксохимического завода и двух предприятий в Мариуполе.

Президент РФ Владимир Путин сказал, что решил начать на Украине военную операцию. Там введено военное положение. В МВД Луганской народной республики рассказали, что взяли под контроль республики город Счастье и станицу Луганскую.