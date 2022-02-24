РИА «Новости»: ДНР заявили о подготовке Украиной терактов

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Последствия АТО и украинские блокпосты в Краматорске. Украина, военная техника, украинские войска, флаг
Украина готовит минирование предприятий Фото:
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Военная операция РФ на Украине

Украина готовит в Мариуполе и Авдеевке (Донбасс) крупные теракты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на штаб территориальной обороны ДНР.

«Украина готовит ряд терактов в Мариуполе, Авдеевке и других крупных городах», — цитирует РИА «Новости» заявление штаба территориальной обороны ДНР. Также сообщается, что имеется в виду минирование цеха сероочистки и трансформаторной подстанции Авдеевского коксохимического завода и двух предприятий в Мариуполе.

Президент РФ Владимир Путин сказал, что решил начать на Украине военную операцию. Там введено военное положение. В МВД Луганской народной республики рассказали, что взяли под контроль республики город Счастье и станицу Луганскую.

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Украина готовит в Мариуполе и Авдеевке (Донбасс) крупные теракты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на штаб территориальной обороны ДНР. «Украина готовит ряд терактов в Мариуполе, Авдеевке и других крупных городах», — цитирует РИА «Новости» заявление штаба территориальной обороны ДНР. Также сообщается, что имеется в виду минирование цеха сероочистки и трансформаторной подстанции Авдеевского коксохимического завода и двух предприятий в Мариуполе. Президент РФ Владимир Путин сказал, что решил начать на Украине военную операцию. Там введено военное положение. В МВД Луганской народной республики рассказали, что взяли под контроль республики город Счастье и станицу Луганскую.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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