В Кремле поделились ощущениями от переговоров с Украиной

Российская делегация ждет прибытия украинских переговорщиков, для Кремля важен сам факт встречи. Об этом во время конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вчера вечером наша делегация была на месте, ожидала украинских переговорщиков вечером, ночью, утром и ожидает до сих пор. Переговоры не начались. Украинские переговорщики явно не спешат. Будем надеяться, что сегодня они все-таки доедут. Место в данном случае вторично. Главное — факт встречи. Первый раунд состоялся, мы признательны белорусской стороне за создание прекрасных условий для переговоров. Не сомневаемся, что такие же будут и на это раз. Но главное — то общение и содержание переговоров, но это уже не должно быть предметом для публичного обсуждения», — поделился с журналистами Песков.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что Украинская сторона затягивает переговоры с Россией. Второй раунд мог состояться накануне вечером. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Ее целями называются демилитаризация и денацификация Украины.
Российская делегация ждет прибытия украинских переговорщиков, для Кремля важен сам факт встречи. Об этом во время конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Вчера вечером наша делегация была на месте, ожидала украинских переговорщиков вечером, ночью, утром и ожидает до сих пор. Переговоры не начались. Украинские переговорщики явно не спешат. Будем надеяться, что сегодня они все-таки доедут. Место в данном случае вторично. Главное — факт встречи. Первый раунд состоялся, мы признательны белорусской стороне за создание прекрасных условий для переговоров. Не сомневаемся, что такие же будут и на это раз. Но главное — то общение и содержание переговоров, но это уже не должно быть предметом для публичного обсуждения», — поделился с журналистами Песков. Ранее Дмитрий Песков заявил, что Украинская сторона затягивает переговоры с Россией. Второй раунд мог состояться накануне вечером. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Ее целями называются демилитаризация и денацификация Украины.