В Кремле поделились ощущениями от переговоров с Украиной

03 марта 2022 в 15:18 Размер текста - 17 +

Кремль в ожидании результатов предстоящих переговоров, сказал Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская делегация ждет прибытия украинских переговорщиков, для Кремля важен сам факт встречи. Об этом во время конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Вчера вечером наша делегация была на месте, ожидала украинских переговорщиков вечером, ночью, утром и ожидает до сих пор. Переговоры не начались. Украинские переговорщики явно не спешат. Будем надеяться, что сегодня они все-таки доедут. Место в данном случае вторично. Главное — факт встречи. Первый раунд состоялся, мы признательны белорусской стороне за создание прекрасных условий для переговоров. Не сомневаемся, что такие же будут и на это раз. Но главное — то общение и содержание переговоров, но это уже не должно быть предметом для публичного обсуждения», — поделился с журналистами Песков. Ранее Дмитрий Песков заявил, что Украинская сторона затягивает переговоры с Россией. Второй раунд мог состояться накануне вечером. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Ее целями называются демилитаризация и денацификация Украины. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская делегация ждет прибытия украинских переговорщиков, для Кремля важен сам факт встречи. Об этом во время конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Вчера вечером наша делегация была на месте, ожидала украинских переговорщиков вечером, ночью, утром и ожидает до сих пор. Переговоры не начались. Украинские переговорщики явно не спешат. Будем надеяться, что сегодня они все-таки доедут. Место в данном случае вторично. Главное — факт встречи. Первый раунд состоялся, мы признательны белорусской стороне за создание прекрасных условий для переговоров. Не сомневаемся, что такие же будут и на это раз. Но главное — то общение и содержание переговоров, но это уже не должно быть предметом для публичного обсуждения», — поделился с журналистами Песков. Ранее Дмитрий Песков заявил, что Украинская сторона затягивает переговоры с Россией. Второй раунд мог состояться накануне вечером. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Ее целями называются демилитаризация и денацификация Украины.