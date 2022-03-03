Под Екатеринбургом ФСБ уничтожила 600 кг неизвестного мяса

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Мясо неизвестного происхождения выявили в ходе проверки рынков (архивное фото) Фото:

Под Екатеринбургом Россельхознадзор при поддержке ФСБ выявил 600 килограмм мяса неизвестного происхождение. Товар был изъят и сожжен на спецпредприятии в Верх-Нейвинске. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Свердловской области на своем официальном сайте.

«Продукция обезличена — без клейма, без маркировки. Территориальное происхождение не установлено, эпизоотическое благополучие неизвестно. Такая продукция не подвергалась ветеринарному контролю и является небезопасной. По результатам контрольно-надзорного мероприятия мясная продукция снята с реализации и изъята из оборота», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении владельцев продукции составлено восемь протоколов по статье нарушение ветеринарно-санитарных правил. «Все товары уничтожены путем сжигания на специализированном предприятии в г. Верх-Нейвинске», — резюмировала пресс-служба Россельхознадзора.

В конце 2021 года Россельхознадзор обнаружил склад с красной икрой неизвестного происхождения. Тогда сообщалось, что икра поставлялась без ветеринарных документов. Ведомство не исключило, что в икре может иметься опасная патогенная микрофлора и возбудители заболеваний. Товар был сожжен.

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Под Екатеринбургом Россельхознадзор при поддержке ФСБ выявил 600 килограмм мяса неизвестного происхождение. Товар был изъят и сожжен на спецпредприятии в Верх-Нейвинске. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Свердловской области на своем официальном сайте. «Продукция обезличена — без клейма, без маркировки. Территориальное происхождение не установлено, эпизоотическое благополучие неизвестно. Такая продукция не подвергалась ветеринарному контролю и является небезопасной. По результатам контрольно-надзорного мероприятия мясная продукция снята с реализации и изъята из оборота», — говорится в сообщении ведомства. В отношении владельцев продукции составлено восемь протоколов по статье нарушение ветеринарно-санитарных правил. «Все товары уничтожены путем сжигания на специализированном предприятии в г. Верх-Нейвинске», — резюмировала пресс-служба Россельхознадзора. В конце 2021 года Россельхознадзор обнаружил склад с красной икрой неизвестного происхождения. Тогда сообщалось, что икра поставлялась без ветеринарных документов. Ведомство не исключило, что в икре может иметься опасная патогенная микрофлора и возбудители заболеваний. Товар был сожжен.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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