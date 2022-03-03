Мясо неизвестного происхождения выявили в ходе проверки рынков (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Под Екатеринбургом Россельхознадзор при поддержке ФСБ выявил 600 килограмм мяса неизвестного происхождение. Товар был изъят и сожжен на спецпредприятии в Верх-Нейвинске. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Свердловской области на своем официальном сайте.

«Продукция обезличена — без клейма, без маркировки. Территориальное происхождение не установлено, эпизоотическое благополучие неизвестно. Такая продукция не подвергалась ветеринарному контролю и является небезопасной. По результатам контрольно-надзорного мероприятия мясная продукция снята с реализации и изъята из оборота», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении владельцев продукции составлено восемь протоколов по статье нарушение ветеринарно-санитарных правил. «Все товары уничтожены путем сжигания на специализированном предприятии в г. Верх-Нейвинске», — резюмировала пресс-служба Россельхознадзора.

В конце 2021 года Россельхознадзор обнаружил склад с красной икрой неизвестного происхождения. Тогда сообщалось, что икра поставлялась без ветеринарных документов. Ведомство не исключило, что в икре может иметься опасная патогенная микрофлора и возбудители заболеваний. Товар был сожжен.