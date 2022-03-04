Постпред при ОБСЕ напомнил Западу о многолетней блокаде Донбасса

Лукашевич напомнил о блокаде Донбасса и издевательствах над жителями Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Запад ведет себя агрессивно. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. По мнению политика, страны Запада игнорируют истоки кризиса на Украине, забыли про минские соглашения и блокаду жителей Донбасса.

«Полностью игнорируются [странами Запада] причины и истоки создания этой ситуации, кризиса на Украине, — восемь лет издевательств над гражданским населением Донбасса. Никто, кстати, не вспоминает ни про многолетнюю блокаду, в которой жили эти регионы, ни про Минские соглашения», — сказал Лукашевич в эфире телеканала «Россия-24». По словам депутата, Запад «в упор не видит тех преступлений, которые совершаются сейчас на Украине национальными батальонами и ВСУ» и «как всегда обвиняет во всем Россию».

Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и осторожное отношение к мирным жителям соседней республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Однако, по словам представителей Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе не только блокировать передвижение беженцев и граждан, желающих покинуть зону боевых действий, но также зачастую использует их в качестве живого щита. Также отмечены неоднократные случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.

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