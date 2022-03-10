Песков: ситуация с отправкой срочников на Украину исправлена

Ситуация с привлечением к участию в военной спецоперации солдат срочной службы исправлена. Необходимо дождаться прокурорской проверки фактов их отправки на Украину, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Все материалы [об участии срочников в спецоперации на Украине] переданы в военную прокуратуру, которая будет осуществлять проверку и давать правовую оценку. Ожидать сегодня каких-то итогов неправильно. Давайте дождемся [окончания проверки]. Главное, что эти факты выявлены, и ситуация исправлена», — заявил Песков.
Минобороны РФ 9 марта сообщило о том, что к участию в спецоперации на Украине были привлечены солдаты срочной службы. Президент РФ Владимир Путин поручил разобраться с этими фактами и привлечь к ответственности должностных лиц.
Ситуация с привлечением к участию в военной спецоперации солдат срочной службы исправлена. Необходимо дождаться прокурорской проверки фактов их отправки на Украину, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Все материалы [об участии срочников в спецоперации на Украине] переданы в военную прокуратуру, которая будет осуществлять проверку и давать правовую оценку. Ожидать сегодня каких-то итогов неправильно. Давайте дождемся [окончания проверки]. Главное, что эти факты выявлены, и ситуация исправлена», — заявил Песков. Минобороны РФ 9 марта сообщило о том, что к участию в спецоперации на Украине были привлечены солдаты срочной службы. Президент РФ Владимир Путин поручил разобраться с этими фактами и привлечь к ответственности должностных лиц.