Путин требует разобраться в ситуации со срочниками на Украине

Владимир Путин потребовал у Главной военной прокуратуры разобраться в ситуации, сообщил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин поручил разобраться, каким образом солдаты срочной службы оказались привлечены к выполнению специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В связи с фактами присутствия ряда военнослужащих срочной службы в частях Вооруженных сил, которые участвуют в проведении специальной военной операции на территории Украины, по указанию президента России в Главную военную прокуратуру направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания. Президенту Путину было доложено о выполнении этого указания», — передает РИА «Новости» слова Пескова.

Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В Минобороны подчеркнули, что армия РФ наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Российская армия почти полностью подавила ВВС Украины. В Минобороны 9 марта сообщили, что в рядах российских военнослужащих, которые выполняли задачи в республике, случайно оказалось несколько солдат срочной службы.