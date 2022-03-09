Путин требует разобраться в ситуации со срочниками на Украине

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин потребовал у Главной военной прокуратуры разобраться в ситуации, сообщил Дмитрий Песков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин поручил разобраться, каким образом солдаты срочной службы оказались привлечены к выполнению специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В связи с фактами присутствия ряда военнослужащих срочной службы в частях Вооруженных сил, которые участвуют в проведении специальной военной операции на территории Украины, по указанию президента России в Главную военную прокуратуру направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания. Президенту Путину было доложено о выполнении этого указания», — передает РИА «Новости» слова Пескова.

Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В Минобороны подчеркнули, что армия РФ наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Российская армия почти полностью подавила ВВС Украины. В Минобороны 9 марта сообщили, что в рядах российских военнослужащих, которые выполняли задачи в республике, случайно оказалось несколько солдат срочной службы.

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Президент России Владимир Путин поручил разобраться, каким образом солдаты срочной службы оказались привлечены к выполнению специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В связи с фактами присутствия ряда военнослужащих срочной службы в частях Вооруженных сил, которые участвуют в проведении специальной военной операции на территории Украины, по указанию президента России в Главную военную прокуратуру направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания. Президенту Путину было доложено о выполнении этого указания», — передает РИА «Новости» слова Пескова. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В Минобороны подчеркнули, что армия РФ наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Российская армия почти полностью подавила ВВС Украины. В Минобороны 9 марта сообщили, что в рядах российских военнослужащих, которые выполняли задачи в республике, случайно оказалось несколько солдат срочной службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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