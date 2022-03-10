10 марта 2022
09 марта 2022

Первый политик из ХМАО объявил об уходе из Instagram и Facebook

© Служба новостей «URA.RU»
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Соцсети и мессенджеры. Сургут, соцсети, инстаграм, instagram
Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко уходит из Instagram и Facebook Фото:
новость из сюжета
Блокировка Facebook и Instagram

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко первым из югорских политиков заявил, что отказывается от использования социальных сетей компании Meta (Facebook и Instagram). Объявил он об этом в своем аккаунте в Instagram.

«Уважаемые друзья! Из-за особенностей политики компании Meta по освещению международных событий принял решение прекратить публиковать посты в Facebook и Instagram. О событиях в городе продолжу рассказывать „ВКонтакте“. Ссылка на аккаунт в шапке профиля. Подписывайтесь», — призвал Кощенко.

Американская корпорация Meta 11 марта заявила о временном снятии в своих социальных сетях Facebook и Instagram запретов, касающихся призывов к насилию российских военных. После чего Генеральная прокуратура РФ направила заявление в суд о признании компании экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории страны. Теперь публичные персоны начали объявлять о выходе из соцсетей корпораций.

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Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко первым из югорских политиков заявил, что отказывается от использования социальных сетей компании Meta (Facebook и Instagram). Объявил он об этом в своем аккаунте в Instagram. «Уважаемые друзья! Из-за особенностей политики компании Meta по освещению международных событий принял решение прекратить публиковать посты в Facebook и Instagram. О событиях в городе продолжу рассказывать „ВКонтакте“. Ссылка на аккаунт в шапке профиля. Подписывайтесь», — призвал Кощенко. Американская корпорация Meta 11 марта заявила о временном снятии в своих социальных сетях Facebook и Instagram запретов, касающихся призывов к насилию российских военных. После чего Генеральная прокуратура РФ направила заявление в суд о признании компании экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории страны. Теперь публичные персоны начали объявлять о выходе из соцсетей корпораций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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