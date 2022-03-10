Первый политик из ХМАО объявил об уходе из Instagram и Facebook

11 марта 2022 в 19:03 Размер текста - 17 +

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко уходит из Instagram и Facebook Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Блокировка Facebook и Instagram Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко первым из югорских политиков заявил, что отказывается от использования социальных сетей компании Meta (Facebook и Instagram). Объявил он об этом в своем аккаунте в Instagram. «Уважаемые друзья! Из-за особенностей политики компании Meta по освещению международных событий принял решение прекратить публиковать посты в Facebook и Instagram. О событиях в городе продолжу рассказывать „ВКонтакте“. Ссылка на аккаунт в шапке профиля. Подписывайтесь», — призвал Кощенко. Американская корпорация Meta 11 марта заявила о временном снятии в своих социальных сетях Facebook и Instagram запретов, касающихся призывов к насилию российских военных. После чего Генеральная прокуратура РФ направила заявление в суд о признании компании экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории страны. Теперь публичные персоны начали объявлять о выходе из соцсетей корпораций. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко первым из югорских политиков заявил, что отказывается от использования социальных сетей компании Meta (Facebook и Instagram). Объявил он об этом в своем аккаунте в Instagram. «Уважаемые друзья! Из-за особенностей политики компании Meta по освещению международных событий принял решение прекратить публиковать посты в Facebook и Instagram. О событиях в городе продолжу рассказывать „ВКонтакте“. Ссылка на аккаунт в шапке профиля. Подписывайтесь», — призвал Кощенко. Американская корпорация Meta 11 марта заявила о временном снятии в своих социальных сетях Facebook и Instagram запретов, касающихся призывов к насилию российских военных. После чего Генеральная прокуратура РФ направила заявление в суд о признании компании экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории страны. Теперь публичные персоны начали объявлять о выходе из соцсетей корпораций.