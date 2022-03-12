РБК: в Минпромторге потребовали снизить цены на металл

12 марта 2022 в 22:42 Размер текста - 17 +

Правительство не устраивают нынешние цены на металл, заявил Виктор Евнухов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Снизить цены на металл потребовал замглавы Минпромторга Виктор Евнухов от представителей бизнеса. Об этом он заявил во время встречи с промышленниками. «Цены, которые сегодня установлены на основные виды металлопродукции, нас не устраивают. Цены должны быть опущены. Для этого вы предоставляете нам себестоимость своего производства. Максимум наценка, которую мы можем вам разрешить, — 20%, может быть, 25%. Цены должны быть пересчитаны у всех», — заявил Евнухов производителям. Об этом пишет РБК со ссылкой на видеозапись встречи. Ранее глава одной из крупнейших металлургических компаний РФ «Норникель» Владимир Потанин заявил, что на встрече с представителями правительства обсуждался вопрос фиксации цен на некоторые виды металла. Цены на металл начали расти после санкций со стороны Запада из-за спецоперации России на Украине. Так, цена никеля на торгах на Лондонской бирже впервые в истории превысила 100 тысяч долларов за тонну, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Снизить цены на металл потребовал замглавы Минпромторга Виктор Евнухов от представителей бизнеса. Об этом он заявил во время встречи с промышленниками. «Цены, которые сегодня установлены на основные виды металлопродукции, нас не устраивают. Цены должны быть опущены. Для этого вы предоставляете нам себестоимость своего производства. Максимум наценка, которую мы можем вам разрешить, — 20%, может быть, 25%. Цены должны быть пересчитаны у всех», — заявил Евнухов производителям. Об этом пишет РБК со ссылкой на видеозапись встречи. Ранее глава одной из крупнейших металлургических компаний РФ «Норникель» Владимир Потанин заявил, что на встрече с представителями правительства обсуждался вопрос фиксации цен на некоторые виды металла. Цены на металл начали расти после санкций со стороны Запада из-за спецоперации России на Украине. Так, цена никеля на торгах на Лондонской бирже впервые в истории превысила 100 тысяч долларов за тонну, пишет RT.