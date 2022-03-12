РБК: в Минпромторге потребовали снизить цены на металл

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ИННОПРОМ-2018. Первый день международной выставки. Екатеринбург, бречалов александр, евтухов виктор
Правительство не устраивают нынешние цены на металл, заявил Виктор Евнухов Фото:

Снизить цены на металл потребовал замглавы Минпромторга Виктор Евнухов от представителей бизнеса. Об этом он заявил во время встречи с промышленниками.

«Цены, которые сегодня установлены на основные виды металлопродукции, нас не устраивают. Цены должны быть опущены. Для этого вы предоставляете нам себестоимость своего производства. Максимум наценка, которую мы можем вам разрешить, — 20%, может быть, 25%. Цены должны быть пересчитаны у всех», — заявил Евнухов производителям. Об этом пишет РБК со ссылкой на видеозапись встречи.

Ранее глава одной из крупнейших металлургических компаний РФ «Норникель» Владимир Потанин заявил, что на встрече с представителями правительства обсуждался вопрос фиксации цен на некоторые виды металла. Цены на металл начали расти после санкций со стороны Запада из-за спецоперации России на Украине. Так, цена никеля на торгах на Лондонской бирже впервые в истории превысила 100 тысяч долларов за тонну, пишет RT.

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Снизить цены на металл потребовал замглавы Минпромторга Виктор Евнухов от представителей бизнеса. Об этом он заявил во время встречи с промышленниками. «Цены, которые сегодня установлены на основные виды металлопродукции, нас не устраивают. Цены должны быть опущены. Для этого вы предоставляете нам себестоимость своего производства. Максимум наценка, которую мы можем вам разрешить, — 20%, может быть, 25%. Цены должны быть пересчитаны у всех», — заявил Евнухов производителям. Об этом пишет РБК со ссылкой на видеозапись встречи. Ранее глава одной из крупнейших металлургических компаний РФ «Норникель» Владимир Потанин заявил, что на встрече с представителями правительства обсуждался вопрос фиксации цен на некоторые виды металла. Цены на металл начали расти после санкций со стороны Запада из-за спецоперации России на Украине. Так, цена никеля на торгах на Лондонской бирже впервые в истории превысила 100 тысяч долларов за тонну, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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