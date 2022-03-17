Российский спорт сэкономил из-за санкций 8 млрд рублей. Куда пойдут деньги

17 марта 2022 в 10:34 Размер текста - 17 +

Сэкономленные деньги потратят на развитие российского спорта Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия сэкономила более восьми миллиардов рублей из-за отмены международных спортивных соревнований. Как сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, эти деньги пойдут на развитие российского спорта. «У нас сэкономлены бюджетные средства в результате отмены международных соревнований — финала Лиги чемпионов, чемпионата мира по волейболу, Спецолимпиады в Казани, мирового первенства по хоккею, Всемирной шахматной олимпиады и ряда других. По предварительным расчетам сумма составляет более 8 млрд рублей», — рассказал Чернышенко изданию ТАСС. Сэкономленные деньги потратят на строительство спортивных объектов в регионах РФ и проведение внутрироссийских мероприятий. Помимо этого Минспорт разрабатывает комплекс мер, для защиты прав и интересов российских спортсменов. А также будет оказана дополнительная финансовая поддержка субъектам, в которых тренируются спортсмены из ЛНР и ДНР. Ранее URA.RU сообщало, что международная федерация университетского спорта (FISU) запретила спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях. Также спортсмены их РФ и Белоруссии не смогут принять участие в Паралимпиаде-2022 в Пекине. ФИФА запретила сборной России по футболу использовать флаг и гимн на международных матчах, ей придется участвовать под названием «Российский футбольный союз», также организация отстранила от матчей все футбольные клубы РФ. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия сэкономила более восьми миллиардов рублей из-за отмены международных спортивных соревнований. Как сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, эти деньги пойдут на развитие российского спорта. «У нас сэкономлены бюджетные средства в результате отмены международных соревнований — финала Лиги чемпионов, чемпионата мира по волейболу, Спецолимпиады в Казани, мирового первенства по хоккею, Всемирной шахматной олимпиады и ряда других. По предварительным расчетам сумма составляет более 8 млрд рублей», — рассказал Чернышенко изданию ТАСС. Сэкономленные деньги потратят на строительство спортивных объектов в регионах РФ и проведение внутрироссийских мероприятий. Помимо этого Минспорт разрабатывает комплекс мер, для защиты прав и интересов российских спортсменов. А также будет оказана дополнительная финансовая поддержка субъектам, в которых тренируются спортсмены из ЛНР и ДНР. Ранее URA.RU сообщало, что международная федерация университетского спорта (FISU) запретила спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях. Также спортсмены их РФ и Белоруссии не смогут принять участие в Паралимпиаде-2022 в Пекине. ФИФА запретила сборной России по футболу использовать флаг и гимн на международных матчах, ей придется участвовать под названием «Российский футбольный союз», также организация отстранила от матчей все футбольные клубы РФ. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.