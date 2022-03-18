В США чиновница дважды опозорилась, пытаясь поддержать Украину

18 марта 2022 в 02:36 Размер текста - 17 +

Рэнди Вайнгартен перепутала местами цвета украинского флага, а также допустила ошибку в названии страны Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Президент Американской федерации учителей (AFT) Рэнди Вайнгартен дважды опозорилась, пытаясь поддержать жителей Украины. Свои посты со словами поддержки она выставляла в twitter. Рэнди Вайнгартен, решив поддержать украинцев, выставила фото с плакатом, на котором был изображен флаг страны с белым голубем как символом мира. При этом цвета на флаге оказались перепутаны: желтый цвет был сверху, синий — снизу. При этом автор изобразила на флаге Украины голубя как символа мира. Далее она сделала репост записи на свою личную страницу в социальной сети. При этом она добавила фразу «Мы вместе с Украиной», однако ошиблась в написании страны, написав «We Stand With Ukriane». Позже Вайнгартен удалила посты со словами, что это ее ошибка, однако подписчики успели сделать скриншоты. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что целями операции является демилитаризация и денацификация Украины, ни в коем случае не оккупация. При этом в ходе спецоперации неоднократно отмечалось, что украинские войска и нацбаты не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов. Кроме того, было замечено, как ВСУ продают органы украинских солдат, погибших или тяжело раненных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Американской федерации учителей (AFT) Рэнди Вайнгартен дважды опозорилась, пытаясь поддержать жителей Украины. Свои посты со словами поддержки она выставляла в twitter. Рэнди Вайнгартен, решив поддержать украинцев, выставила фото с плакатом, на котором был изображен флаг страны с белым голубем как символом мира. При этом цвета на флаге оказались перепутаны: желтый цвет был сверху, синий — снизу. При этом автор изобразила на флаге Украины голубя как символа мира. Далее она сделала репост записи на свою личную страницу в социальной сети. При этом она добавила фразу «Мы вместе с Украиной», однако ошиблась в написании страны, написав «We Stand With Ukriane». Позже Вайнгартен удалила посты со словами, что это ее ошибка, однако подписчики успели сделать скриншоты. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что целями операции является демилитаризация и денацификация Украины, ни в коем случае не оккупация. При этом в ходе спецоперации неоднократно отмечалось, что украинские войска и нацбаты не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов. Кроме того, было замечено, как ВСУ продают органы украинских солдат, погибших или тяжело раненных.