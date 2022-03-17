Расследованием дела о коррупции занимаются спецслужбы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

К передаче взятки начальнику следственного отдела ОП №9, задержанному накануне в Екатеринбурге, может быть причастен бывший судья Свердловского областного суда, экс-адвокат Николай Безответных. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах города.

«По имеющейся информации посредником в передаче взятки начальнику следственного отдела ОП № 9 может быть экс-судья, бывший адвокат Николай Безответных. По предварительным данным, он не задержан и от ответственности освобожден. Вероятно, за содействие раскрытию преступления», — уточнил инсайдер.

В прошлом Николай Безответных десять лет являлся судьей Свердловского областного суда, впоследствии работал адвокатом. Конец его карьере положило уголовное дело, возбужденное по статье «Мошенничество». Как сообщали свердловские СМИ, адвокат взял у подзащитного 300 тысяч рублей, чтобы якобы передать их следователям за прекращение уголовного преследования и не привлечение подзащитного к ответственности. При этом Безответных на ход уголовного дела повлиять не мог и деньги никому передавать не собирался. В декабре 2021 года ему был вынесен приговор — штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге начальник следственного отдела ОП №9 был задержан по подозрению в коррупции. По данным прессы, в операции участвовали сотрудники ФСБ и службы собственной безопасности полиции. Представители пресс-служб МВД и СКР по Свердловской области отказались комментировать информацию, сославшись на интересы следствия.

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