Жилье в Тюмени подорожало до 100 тысяч рублей за квадратный метр. Рост составил 25%

18 марта 2022 в 15:28 Размер текста - 17 +

Спрос на жилье в тюменских новостройках вырос на 40% Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности На фоне нестабильности рынка валют, квартиры в новостройках Тюмени подорожали до 100 тыс. рублей за квадратный метр. Об этом URA.RU рассказал финансовый директор ГК «Меридиан» Александр Паточкин. При этом, годом ранее стоимость квадратного метра составляла 70 — 75 тыс. рублей. Ранее агентство писало о том, что на тюменском рынке недвижимости ожидается резкое повышение цен на жилье. «Рынок строительных материалов заметно „подорожал“. Цена реализации выросла до 100 тыс. рублей. Однако рост цен не повлиял на падение спроса. Здесь все очевидно. Люди спешат запрыгнуть в последний вагон, чтобы реализовать свои планы по покупке жилья или же сохранить сбережения», — пояснил он в беседе с URA.RU. Паточкин добавил, что в ГК «Меридиан», в частности, спрос на покупку квартир вырос приблизительно на 40%. В основном тюменцы интересутся приобретением «студий» и однокомнатных квартир. При этом, по его словам, дальнейший рост цен на недвижимость в данный момент предугадать сложно. «Что касается прогнозирования, сейчас это гадание на кофейной гуще. Однако, с большой долей вероятности, можно сказать, что цена реализации в ближайший квартал вряд ли снизится», — сообщил он агентству. Рост стоимости жилья в регионе начался на фоне международных санкций, введенных против России после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В своих заявлениях лидеры западных стран заявили, что они должны нанести удар по экономике, социальной и гуманитарной сфере России. Президент РФ Владимир Путин отметил, что такие шаги имеют все признаки агрессии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На фоне нестабильности рынка валют, квартиры в новостройках Тюмени подорожали до 100 тыс. рублей за квадратный метр. Об этом URA.RU рассказал финансовый директор ГК «Меридиан» Александр Паточкин. При этом, годом ранее стоимость квадратного метра составляла 70 — 75 тыс. рублей. Ранее агентство писало о том, что на тюменском рынке недвижимости ожидается резкое повышение цен на жилье. «Рынок строительных материалов заметно „подорожал“. Цена реализации выросла до 100 тыс. рублей. Однако рост цен не повлиял на падение спроса. Здесь все очевидно. Люди спешат запрыгнуть в последний вагон, чтобы реализовать свои планы по покупке жилья или же сохранить сбережения», — пояснил он в беседе с URA.RU. Паточкин добавил, что в ГК «Меридиан», в частности, спрос на покупку квартир вырос приблизительно на 40%. В основном тюменцы интересутся приобретением «студий» и однокомнатных квартир. При этом, по его словам, дальнейший рост цен на недвижимость в данный момент предугадать сложно. «Что касается прогнозирования, сейчас это гадание на кофейной гуще. Однако, с большой долей вероятности, можно сказать, что цена реализации в ближайший квартал вряд ли снизится», — сообщил он агентству. Рост стоимости жилья в регионе начался на фоне международных санкций, введенных против России после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В своих заявлениях лидеры западных стран заявили, что они должны нанести удар по экономике, социальной и гуманитарной сфере России. Президент РФ Владимир Путин отметил, что такие шаги имеют все признаки агрессии.