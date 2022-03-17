Украинские беженцы, живущие в ХМАО, будут лечиться бесплатно

18 марта 2022 в 17:11 Размер текста - 17 +

Беженцы с Украины смогут получать бесплатную медицинскую помощь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Украины Беженцы из Украины в ХМАО смогут получить бесплатную медицинскую помощь по полису ОМС. Об этом URA.RU рассказал заместитель директора департамента здравоохранения ХМАО Максим Малхасьян. «Граждане, которые приезжают из Украины, должны получить необходимые документы из миграционной службы. При присвоении соответствующих статусов и выдачи документов, гражданин может с заявлением обратиться в любую страховую компанию и получить полис ОМС. После этого можно обращаться в любую медорганизацию, получать плановую помощь в том объеме, в котором получают граждане РФ», — сказал чиновник. Он добавил, что экстренная медицинская помощь оказывается беженцам с Украины бесплатно в любом случае, вне зависимости от наличия у них полиса ОМС. «Это делается легко, нет никаких ограничений. Все предусмотрено государством на текущий момент», — заключил Малхасьян. URA.RU ранее писало, что всего в ХМАО прибыли 119 человек из ДНР и ЛНР. Все они размещены в Сургуте на базе отдыха «Олимпия», им оказывается вся необходимая помощь и социальная поддержка. Всего власти ХМАО заявили о готовности принять 300 беженцев, которые были вынуждены покинуть территории страны, обстреливаемые вооруженными силами Украины. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Беженцы из Украины в ХМАО смогут получить бесплатную медицинскую помощь по полису ОМС. Об этом URA.RU рассказал заместитель директора департамента здравоохранения ХМАО Максим Малхасьян. «Граждане, которые приезжают из Украины, должны получить необходимые документы из миграционной службы. При присвоении соответствующих статусов и выдачи документов, гражданин может с заявлением обратиться в любую страховую компанию и получить полис ОМС. После этого можно обращаться в любую медорганизацию, получать плановую помощь в том объеме, в котором получают граждане РФ», — сказал чиновник. Он добавил, что экстренная медицинская помощь оказывается беженцам с Украины бесплатно в любом случае, вне зависимости от наличия у них полиса ОМС. «Это делается легко, нет никаких ограничений. Все предусмотрено государством на текущий момент», — заключил Малхасьян. URA.RU ранее писало, что всего в ХМАО прибыли 119 человек из ДНР и ЛНР. Все они размещены в Сургуте на базе отдыха «Олимпия», им оказывается вся необходимая помощь и социальная поддержка. Всего власти ХМАО заявили о готовности принять 300 беженцев, которые были вынуждены покинуть территории страны, обстреливаемые вооруженными силами Украины.