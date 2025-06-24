В Нижневартовске ночью на автозаправке женщина без прав устроила погром с помощью авто. Она вырвала из колонки заправочный пистолет и снесла конструкции на АЗС. На даму уже завели административный протокол, сообщили URA.RU в окружном УМВД.
«В настоящее время женщина находится в отделе ГИБДД. Сейчас проводится оформление ДТП. В отношении нее составлен административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП. Это управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, не имеющим права управления», — сообщили журналисту агентства.
Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах, опубликованных в telegram-канале «Мегаполис» видно: пока водитель заправлял свою машина, женщина завела авто и поехала. Она не только вырвала заправочный пистолет, но и снесла цветы, фигуры на АЗС и задела столб.
«Мужчина-водитель привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.7. Это передача управления транспортным средством лицу, не имеющему водительского удостоверения», — добавили в полиции. Ущерб с виновников будут взыскивать владельцы АЗС.
Обновлено в 12:28. В полиции Нижневартовска добавили, что суд назначил женщине 10 суток ареста.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!