24 июня 2025

В ХМАО женщина разрушила автозаправку на своем авто. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина устроила погром на заправке в Нижневартовске
Женщина устроила погром на заправке в Нижневартовске Фото:

В Нижневартовске ночью на автозаправке женщина без прав устроила погром с помощью авто. Она вырвала из колонки заправочный пистолет и снесла конструкции на АЗС. На даму уже завели административный протокол, сообщили URA.RU в окружном УМВД.

«В настоящее время женщина находится в отделе ГИБДД. Сейчас проводится оформление ДТП. В отношении нее составлен административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП. Это управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, не имеющим права управления», — сообщили журналисту агентства.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах, опубликованных в telegram-канале «Мегаполис» видно: пока водитель заправлял свою машина, женщина завела авто и поехала. Она не только вырвала заправочный пистолет, но и снесла цветы, фигуры на АЗС и задела столб.

«Мужчина-водитель привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.7. Это передача управления транспортным средством лицу, не имеющему водительского удостоверения», — добавили в полиции. Ущерб с виновников будут взыскивать владельцы АЗС.

Обновлено в 12:28. В полиции Нижневартовска добавили, что суд назначил женщине 10 суток ареста.

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В Нижневартовске ночью на автозаправке женщина без прав устроила погром с помощью авто. Она вырвала из колонки заправочный пистолет и снесла конструкции на АЗС. На даму уже завели административный протокол, сообщили URA.RU в окружном УМВД. «В настоящее время женщина находится в отделе ГИБДД. Сейчас проводится оформление ДТП. В отношении нее составлен административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП. Это управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, не имеющим права управления», — сообщили журналисту агентства. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах, опубликованных в telegram-канале «Мегаполис» видно: пока водитель заправлял свою машина, женщина завела авто и поехала. Она не только вырвала заправочный пистолет, но и снесла цветы, фигуры на АЗС и задела столб. «Мужчина-водитель привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.7. Это передача управления транспортным средством лицу, не имеющему водительского удостоверения», — добавили в полиции. Ущерб с виновников будут взыскивать владельцы АЗС. Обновлено в 12:28. В полиции Нижневартовска добавили, что суд назначил женщине 10 суток ареста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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